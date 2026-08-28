28 de agosto: por qué esta fecha quedó marcada como el "Día del Deporte Argentino"

La jornada recuerda lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando Argentina consiguió dos medallas de oro en un mismo día y puso fin a una espera de 52 años.
Cada 28 de agosto, el deporte argentino tiene una fecha especial para recordar una de las jornadas más gloriosas de su historia. El día quedó marcado como el "Día del Deporte Argentino" a partir de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando las selecciones de fútbol y básquet masculino consiguieron sendas medallas de oro y devolvieron al país a lo más alto del podio después de más de cinco décadas.
Aquel 28 de agosto de 2004 fue una jornada inolvidable. Primero, el seleccionado argentino de fútbol derrotó 1-0 a Paraguay en la final olímpica, con un gol de Carlos Tevez. Más tarde, la Generación Dorada de básquet hizo historia al vencer 84-69 a Italia y quedarse con la medalla de oro. Dos triunfos, dos campeonatos olímpicos y una celebración que quedó grabada para siempre en la memoria de los argentinos.
La dimensión de lo conseguido se entiende todavía mejor al mirar hacia atrás. Argentina llevaba 52 años sin ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La última había sido en Helsinki 1952, cuando los remeros Tranquilo Capozzo y Eduardo Guerrero se consagraron campeones en la prueba de doble par de remos sin timonel. Desde aquel triunfo habían pasado más de cinco décadas sin que otro deportista argentino pudiera repetir la hazaña.
Por eso, Atenas 2004 significó un verdadero quiebre. La espera terminó de la manera más contundente posible: con dos medallas doradas el mismo día y en dos de los deportes más populares del país. Aquella jornada fue la que dio origen a la asociación del 28 de agosto con el Día Nacional del Deporte Argentino.
El primer gran festejo llegó con el seleccionado de fútbol dirigido por Marcelo Bielsa. Argentina había tenido una actuación extraordinaria durante todo el torneo y llegó a la final ante Paraguay con la posibilidad de conseguir el primer oro olímpico de su historia en esa disciplina.
A los 18 minutos del primer tiempo apareció Carlos Tevez, quien recibió una asistencia de Mauro Rosales y marcó el único gol de la final. El equipo argentino sostuvo la ventaja hasta el final, ganó 1-0, terminó el torneo invicto y sin recibir goles y se consagró campeón olímpico. Tevez, además, fue el máximo goleador del certamen con ocho tantos.
Pero la jornada todavía tenía reservado otro capítulo histórico. Horas después, la Generación Dorada saltó a la cancha para disputar la final de básquet frente a Italia. El equipo conducido por Rubén Magnano venía de conseguir una victoria que había dado la vuelta al mundo: en semifinales había derrotado 89-81 a Estados Unidos, un seleccionado integrado por varias figuras de la NBA.
En la final, Argentina volvió a demostrar su enorme nivel y se impuso 84-69. Luis Scola fue la gran figura con 25 puntos y 11 rebotes, mientras que Alejandro Montecchia aportó 17 puntos y Emanuel Ginóbili sumó 16. La Generación Dorada consiguió así el primer oro olímpico de la historia del básquet argentino, en una jornada que terminó de convertir a Atenas 2004 en un acontecimiento inolvidable.
La delegación argentina también consiguió una tercera medalla aquel día: Carlos Espínola y Santiago Lange obtuvieron el bronce en vela. De esta manera, el 28 de agosto de 2004 terminó con una cosecha de tres medallas para el país, aunque fueron los dos oros los que quedaron como símbolo de aquella jornada.
El impacto de Atenas fue inmediato y trascendió los resultados deportivos. La actuación de los equipos argentinos generó una enorme identificación popular y convirtió a aquella generación de atletas en referentes para miles de jóvenes. En el caso del básquet, además, la consagración representó el punto máximo de un proceso que había comenzado varios años antes y que posteriormente llevó a muchos de sus integrantes a destacarse en las principales ligas del mundo.
El 28 de agosto quedó así ligado para siempre a uno de los momentos más importantes del deporte nacional. No sólo por las dos medallas de oro obtenidas en Atenas, sino también porque aquella jornada puso fin a una sequía olímpica de 52 años y devolvió a la Argentina al primer lugar del podio.
A 22 años de aquella hazaña, la fecha vuelve a ser una oportunidad para recordar a los deportistas que hicieron historia y los valores que representa el deporte: esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo, perseverancia y pasión. Atenas 2004 quedó como uno de los grandes capítulos del deporte argentino y el 28 de agosto, como el día que simboliza aquel histórico regreso al oro olímpico.
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