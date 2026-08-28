28 de agosto: por qué esta fecha quedó marcada como el "Día del Deporte Argentino"

Atenas 2004 y el día que terminó con la sequía de 52 años

El primer gran festejo llegó con el seleccionado de fútbol dirigido por Marcelo Bielsa. Argentina había tenido una actuación extraordinaria durante todo el torneo y llegó a la final ante Paraguay con la posibilidad de conseguir el primer oro olímpico de su historia en esa disciplina.

A los 18 minutos del primer tiempo apareció Carlos Tevez, quien recibió una asistencia de Mauro Rosales y marcó el único gol de la final. El equipo argentino sostuvo la ventaja hasta el final, ganó 1-0, terminó el torneo invicto y sin recibir goles y se consagró campeón olímpico. Tevez, además, fue el máximo goleador del certamen con ocho tantos.

Pero la jornada todavía tenía reservado otro capítulo histórico. Horas después, la Generación Dorada saltó a la cancha para disputar la final de básquet frente a Italia. El equipo conducido por Rubén Magnano venía de conseguir una victoria que había dado la vuelta al mundo: en semifinales había derrotado 89-81 a Estados Unidos, un seleccionado integrado por varias figuras de la NBA.

En la final, Argentina volvió a demostrar su enorme nivel y se impuso 84-69. Luis Scola fue la gran figura con 25 puntos y 11 rebotes, mientras que Alejandro Montecchia aportó 17 puntos y Emanuel Ginóbili sumó 16. La Generación Dorada consiguió así el primer oro olímpico de la historia del básquet argentino, en una jornada que terminó de convertir a Atenas 2004 en un acontecimiento inolvidable.

La Generación Dorada celebra la histórica medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

La delegación argentina también consiguió una tercera medalla aquel día: Carlos Espínola y Santiago Lange obtuvieron el bronce en vela. De esta manera, el 28 de agosto de 2004 terminó con una cosecha de tres medallas para el país, aunque fueron los dos oros los que quedaron como símbolo de aquella jornada.

El impacto de Atenas fue inmediato y trascendió los resultados deportivos. La actuación de los equipos argentinos generó una enorme identificación popular y convirtió a aquella generación de atletas en referentes para miles de jóvenes. En el caso del básquet, además, la consagración representó el punto máximo de un proceso que había comenzado varios años antes y que posteriormente llevó a muchos de sus integrantes a destacarse en las principales ligas del mundo.

El 28 de agosto quedó así ligado para siempre a uno de los momentos más importantes del deporte nacional. No sólo por las dos medallas de oro obtenidas en Atenas, sino también porque aquella jornada puso fin a una sequía olímpica de 52 años y devolvió a la Argentina al primer lugar del podio.

A 22 años de aquella hazaña, la fecha vuelve a ser una oportunidad para recordar a los deportistas que hicieron historia y los valores que representa el deporte: esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo, perseverancia y pasión. Atenas 2004 quedó como uno de los grandes capítulos del deporte argentino y el 28 de agosto, como el día que simboliza aquel histórico regreso al oro olímpico.