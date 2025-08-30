San Lorenzo y Huracán se cruzan en el clásico: hora, TV y formaciones

Jugarán en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Nicolás Ramírez. Si gana, el Ciclón quedará líder en la Zona B del campeonato. Huracán viene de empatar contra Unión y está cuarto en el Grupo A.
San Lorenzo recibirá este sábado a Huracán, por la séptima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de quedarse con el triunfo en una nueva edición del clásico y alcanzar el liderazgo de la Zona B. El partido comenzará a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports.
El equipo que dirige Damián Ayude llegará a este encuentro en un buen momento, ya que marcha tercero en su grupo y está a sólo un punto del líder River. Esto le permite soñar también con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, en la que se encuentra sexto y muy cerca de los puestos de ingreso.
En la última fecha, San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Instituto de Córdoba, con gol de Branco Salinardi.
Huracán, por su parte, también tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura y se ubica cuarto en la Zona A, con diez puntos. Después de caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.
En el último año y medio, el Globo se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final, pero con falta de eficacia cuando tenía que dar el golpe sobre la mesa para ganar un título.
San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi. DT: Damián Ayude.
Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.
Estadio: Pedro Bidegain
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
Horario: 14:45.
TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
