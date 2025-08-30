San Lorenzo y Huracán se cruzan en el clásico: hora, TV y formaciones

El equipo que dirige Damián Ayude llegará a este encuentro en un buen momento, ya que marcha tercero en su grupo y está a sólo un punto del líder River. Esto le permite soñar también con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, en la que se encuentra sexto y muy cerca de los puestos de ingreso.

En la última fecha, San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Instituto de Córdoba, con gol de Branco Salinardi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1961811556095701412&partner=&hide_thread=false Vestuario listo en el Bidegain pic.twitter.com/72q0Z0c8vH — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 30, 2025

Huracán, por su parte, también tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura y se ubica cuarto en la Zona A, con diez puntos. Después de caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.

En el último año y medio, el Globo se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final, pero con falta de eficacia cuando tenía que dar el golpe sobre la mesa para ganar un título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/1961562157230788719&partner=&hide_thread=false El clásico lo jugamos todos, ¡vamos nosotros! pic.twitter.com/9wSQbbAx15 — CA Huracán (@CAHuracan) August 29, 2025

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Horario: 14:45.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.