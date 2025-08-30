Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto no logró pasar la Q1 y largará 16º

Las pruebas fueron dominadas por los McLaren. El australiano Oscar Piastri hizo el tiempo más rápido y saldrá desde el primer lugar, seguido por su compañero, el británico Lando Norris. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá desde el tercer puesto, mientras que el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) lo hará cuarto.

Colapinto terminó por encima del alemán Nicolas Hulkenberg (Kick Sauber), el francés Esteban Ocon (Haas), el británico Oliver Bearman (también con Haas) y su compatriota Lance Stroll (Aston Martin), que abandonó la prueba clasificatoria antes del final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1961784893085552887&partner=&hide_thread=false "SAINZ Y BEARMAN ME TAPARON EN EL SECTOR 3" las palabras de Colapinto tras no superar la Q1 en Países Bajos.



#DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3tgxZZyvCi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

El pilarense había cerrado su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión. Sin embargo, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) fue más rápido, lo superó y logró clasificarse a la Q2, desplazándolo al decimosexto lugar, desde donde arrancará la competencia en el circuito de Zandvoort.

“Hicimos unos cambios malos en la FP3 (Práctica Libre 3). Para la qualy los revertimos y el auto andaba mejor”, analizó Colapinto. Y enseguida, lamentó: "Me taparon dos autos en el sector tres, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a dos segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta".

paisesbajosclasificacion

“El ritmo es bueno. No está mal. Tenemos que seguir trabajando, pero está ahí. Siento que hay momentos durante el fin de semana en lo que encontramos nuestro ritmo y luego lo perdemos un poco. Creo que hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo”, concluyó el argentino.

Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, partirá desde la 14º posición en el Gran Premio de Países Bajos.

La clasificación en el circuito de Zandvoort no varió mucho del guión esperado y los dos autos dominadores de esta temporada de la F1 no dejaron demasiado margen para la sorpresa. Piastri y Norris confirmaron el dominio de todo el fin de semana.

El Gran Premio de Países Bajos, previsto a 72 vueltas, se llevará a cabo este domingo a las 10 de la mañana hora de la Argentina.