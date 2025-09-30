Copa Sudamericana 2026: cómo está la lucha por clasificar al certamen

Rosario Central (50 puntos), River (49) y Argentinos Juniors (47) encabezan la tabla anual y están clasificando a la Copa Libertadores, junto a Platense (campeón del Torneo Apertura) y los ganadores del Torneo Clausura y la Copa Argentina, que resta conocerse. Después, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno jugarán la Sudamericana 2026.

Boca (47), Riestra (46), San Lorenzo (43), Tigre (42), Barracas (42) y Huracán (40) está en la zona de Sudamericana, aunque aún pueden soñar con sacar pasaje a la Libertadores y desde ya pueden quedar afuera de todo con seis fechas por jugarse. Puede pasar de todo...

Así como que Independiente logre empezar a ganar con Gustavo Quinteros y se meta de manera heroica en la Sudamericana. El Rojo suma apenas 34 unidades y no solo está a seis unidades, quedando sin margen de derrota, si no que también tiene a Racing (39), Lanús (37), Independiente Rivadavia (37), Estudiantes (36) y Vélez (35) arriba suyo.

Por otro lado, el equipo de Gustavo Costas disputará las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo y también se encuentra en cuartos de final de la Copa Argentina, apuntando fuertemente a ganar alguno de esos torneos o el propio Torneo Apertura para clasificar al máximo torneo del continente.

Sin embargo, La Academia no se puede confiar y tiene que lograr meterse a la zona de clasificación de la Sudamericana para no correr el riesgo de quedarse sin jugar competencias internacionales el próximo año. Por otra parte, Lanús está en semis de la Sudamericana actual (se medirá con la U de Chile) y en caso de levantarla podría sacar boleto para la de 2026.