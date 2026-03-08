Sebastián Báez ganó con autoridad y avanzó a la tercera ronda de Indian Wells

Con este triunfo, Báez volvió a meterse entre los 32 mejores del torneo californiano, instancia que ya había alcanzado en las ediciones 2023 y 2024. Además, el resultado le permite mantenerse en puestos destacados en la Race 2026, donde se ubica dentro del Top 20 gracias a la regularidad que mostró en el inicio de la temporada.

El año había comenzado de gran manera para el bonaerense, con tres victorias en la United Cup, incluyendo triunfos ante Taylor Fritz y Stan Wawrinka, y con la final disputada en Auckland, donde eliminó a Ben Shelton antes de caer en el partido decisivo. Sin embargo, en la gira sudamericana no logró sostener ese rendimiento y perdió terreno en el ranking, en parte porque no pudo defender el título que había conseguido en Río de Janeiro.

El triunfo de Sebastián Báez sobre checo Jiri Lehecka

En Indian Wells mostró una recuperación clara desde su debut, donde había superado sin inconvenientes al taiwanés Chun Hsin Tseng, y volvió a repetir una actuación convincente frente a Lehecka, a quien ya había vencido en los dos cruces previos que tenían a nivel ATP, en la Copa Davis 2022 y en Winston-Salem 2023.

En la próxima ronda, Báez enfrentará Daniil Medvedev, que eliminó al chileno Alejandro Tabilo. El antecedente ante el ruso no es favorable, ya que perdió el único enfrentamiento en el US Open 2023, y el duelo por 32avos será este lunes desde las 23.10, hora argentina.