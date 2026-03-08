Deportes |

Qué dijo Franco Colapinto sobre la maniobra milagrosa que hizo en el Gran Premio de Australia

En sus redes sociales, el piloto argentino publicó algunas momentos de su semana de Fórmula 1 en Australia. Usó su típico humor para referirse a la maniobra con la que evitó chocar al neozelandés Liam Lawson en la largada.

Franco Colapinto cerró su fin de semana de Fórmula 1 tras haber quedado en el puesto 14 del Gran Premio de Australia, el primero de la temporada 2026. El argentino publicó fotos de lo que fue la semana en el circuito callejero de Albert Park con su típico humor.

El piloto de Alpine posteó un carrusel con los momentos de esta semana: desde fotos de las prácticas, contacto con los fanáticos y hasta de su llegada con la gorra de Boca.

Embed

ADEMÁS: La bronca de Colapinto por la sanción en Australia: "Es una locura"

En cuanto a la carrera, publicó el video de cómo esquivó a puro reflejo al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) en la largada de la carrera. En el pie de la publicación escribió: “¡De reflejos andamos bien! Gracias a todos por el apoyo, fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos. Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos. ¡Vamos que recién empieza, nos vemos la semana que viene en China!”.

La maniobra de Franco recorrió el mundo y sorprendió a todos. George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, que integraron el podio en el Gran Premio de Australia, reaccionaron sobre los reflejos del argentino. Los tres quedaron boquiabiertos y agarrándose la cabeza.

ssstwitter.com_1772981273220

El momento en el que George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc reaccionan a los tremendos reflejos de Franco Colapinto.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados