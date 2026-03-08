Qué dijo Franco Colapinto sobre la maniobra milagrosa que hizo en el Gran Premio de Australia

El piloto de Alpine posteó un carrusel con los momentos de esta semana: desde fotos de las prácticas, contacto con los fanáticos y hasta de su llegada con la gorra de Boca.

En cuanto a la carrera, publicó el video de cómo esquivó a puro reflejo al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) en la largada de la carrera. En el pie de la publicación escribió: “¡De reflejos andamos bien! Gracias a todos por el apoyo, fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos. Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos. ¡Vamos que recién empieza, nos vemos la semana que viene en China!”.

La maniobra de Franco recorrió el mundo y sorprendió a todos. George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, que integraron el podio en el Gran Premio de Australia, reaccionaron sobre los reflejos del argentino. Los tres quedaron boquiabiertos y agarrándose la cabeza.