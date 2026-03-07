Con goles de Messi y De Paul, Inter Miami venció a DC United

El conjunto de Florida salió decidido a imponer condiciones y logró marcar la diferencia durante el primer tiempo. Con mayor posesión de la pelota y buen control del ritmo del partido, Inter Miami golpeó en su primera llegada clara.

A los 17 minutos, el venezolano Telasco Segovia envió un preciso centro al área y De Paul apareció para conectar un potente remate cruzado que se metió en el ángulo y abrió el marcador para las Garzas.

AP26066815090058

El dominio visitante continuó y, diez minutos más tarde, llegó el segundo golpe. Mateo Silvetti filtró un gran pase entre los defensores y Messi definió con jerarquía por encima del arquero que salió al achique. Fue el gol número 899 en la carrera profesional del capitán argentino y permitió que Inter Miami se fuera al descanso con una ventaja de 2-0.

Embed

Bajó la intensidad

En el complemento, el equipo de Mascherano bajó la intensidad y optó por controlar el juego a través de la posesión. DC United intentó reaccionar, pero durante gran parte del segundo tiempo le costó generar peligro real sobre el arco defendido por Dayne St. Clair.

El descuento recién llegó a los 75 minutos, cuando Jackson Hopkins asistió a Baribo dentro del área y el delantero definió para poner el 2-1.

Con el resultado ajustado, el conjunto local adelantó sus líneas y presionó en busca del empate durante los minutos finales. Sin embargo, careció de claridad en los últimos metros y no logró inquietar con precisión al arquero visitante.

De esta manera, Inter Miami sumó su segunda victoria consecutiva y alcanzó seis puntos en tres presentaciones, lo que le permite mantenerse en los puestos altos de la Conferencia Este.

El triunfo llegó además pocos días después de una jornada especial para el plantel: los jugadores habían sido homenajeados en Washington por la conquista de la MLS Cup 2025 durante una visita a la Casa Blanca.

En la próxima fecha, DC United visitará a Chicago Fire FC, mientras que Inter Miami también jugará fuera de casa frente a Charlotte FC.