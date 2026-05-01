GP de Miami: Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 tras su histórica exhibición en el país

El piloto de Alpine F1 Team atraviesa un momento positivo y llega con confianza tras su rendimiento en China, donde consiguió terminar décimo y sumar puntos, firmando una de sus actuaciones más sólidas en la categoría.

El cronograma en Miami comenzará el viernes con la única sesión de entrenamientos libres desde las 13 (hora argentina), seguida por la clasificación sprint, prevista para las 17:30.

El sábado concentrará gran parte de la acción: primero se disputará la carrera sprint a las 13, que reparte puntos entre los ocho mejores, y más tarde, a las 17, tendrá lugar la clasificación que ordenará la grilla del domingo.

La carrera principal se correrá el domingo a las 17 en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito de 5,410 kilómetros con 19 curvas, conocido por ofrecer competencias intensas.

En la última edición, el triunfo quedó en manos de Oscar Piastri, con Lando Norris y George Russell completando el podio.

En el campeonato, el líder es Andrea Kimi Antonelli, que acumula 72 puntos tras sus victorias en China y Japón. Lo sigue de cerca su compañero en Mercedes, Russell, con 63 unidades.

La cita en Miami también marca el retorno de la Fórmula 1 tras varias semanas sin competencia, luego de las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Cronograma del GP de Miami (hora argentina)

Viernes 1/5

Práctica libre: 13:00

13:00 Clasificación sprint: 17:30

Sábado 2/5

Sprint: 13:00

13:00 Clasificación: 17:00

Domingo 3/5