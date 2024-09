Sergio Romero será sancionado por Boca tras su pelea con los hinchas

En las últimas horas trascendió que, luego de varias horas de debate, la dirigencia del Xeneize decidió que el golero de 37 años surgido en Racing reciba una multa económica y, posiblemente, también tenga una sanción deportiva. Aunque por el momento no se precisó qué implicaría, distintas versiones ya hablan del ingreso de Leandro Brey al once titular.

La secuencia que no terminó a las trompadas por poco, tuvo lugar al final de un convulsionado partido en el que Boca perdió contra su clásico rival y los hinchas estallaron al finalizar el encuentro. De acuerdo con lo que se pudo ver en distintas filmaciones que captaron el momento, cuando el plantel se encaminaba al túnel de los vestuarios, Chiquito reaccionó ante los insultos de un puñado de simpatizantes, saltó a la tribuna y fue frenado por el personal de seguridad y sus propios compañeros.

Un rato después de que ocurriera el hecho, el arquero con pasado en la Selección Argentina contó que había recibido una contravención de la Justicia por incitación a la violencia y se mostró arrepentido por lo sucedido: "Me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente. Me estaba yendo tranquilo, caliente, pero me encontró".

"Se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera, pero ya está. Hoy le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse, pero ya está", agregó ante los periodistas acreditados en la Bombonera.

Embed El momento del cruce entre Sergio Romero y los hinchas de #Boca en la platea.https://t.co/VttEDIALFC — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 22, 2024

¿Cuál fue la frase que detonó su furia? Aparentemente, una voz femenina gritó "transpiren la camiseta, la p... que los parió" y insultó directamente al propio Romero. Luego de analizar con detenimiento los videos de la gresca, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme decidió las sanciones antes mencionadas para el futbolista y determinó que, cuando se detecte quiénes fueron los socios que agredieron a los jugadores, también se les aplicará el derecho de admisión y una suspensión provisoria.

Hay un antecedente cercano que marca la postura del Consejo de Fútbol ante este tipo de conflictos. Dos años atrás, tras la riña entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el vestuario xeneize durante un partido contra Racing, se resolvió suspender a ambos por dos partidos.