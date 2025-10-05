Sin Miguel Ángel Russo en el banco, Boca busca recuperarse contra Newell's: hora, TV y formaciones

En sus últimos tres choques, el Xeneize empató contra Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el fin de semana pasado perdió sobre la hora contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. Estos resultados provocaron que cayera a la octava novena de la Zona A del campeonato, por lo que en caso de no reencontrarse con la victoria terminará la fecha fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

De cara a este cruce, al igual que ocurrió ante Defensa y Justicia, el director técnico de Boca será Claudio Úbeda, que reemplazará a Miguel Russo debido a sus problemas de salud.

Como Carlos Palacios aún no está a disposición por la distensión en el pectíneo izquierdo y Edinson Cavani no se encuentra al ciento por ciento como para ser titular pese a haber sido convocado, la idea de Úbeda es mantener el 11 que cayó 2-1 en Florencio Varela.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en este Torneo Clausura y marcha 14° en la Zona A con sólo diez puntos. Los dirigidos por Cristian "Ogro” Fabbiani apenas consiguieron un triunfo como visitante. Fue en la fecha 1, cuando superaron 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La principal novedad en el equipo rosarino es la titularidad del delantero Darío Benedetto, que supo ser una de las figuras de Boca durante varios años.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Pablo Dóvalo.

Hora: 19.

TV: TNT Sports Premium.