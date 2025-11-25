Boca se prepara para el duelo con Argentinos Juniors: el 11 que piensa Úbeda

Salvo Alan Velasco, que continúa con el proceso de recuperación de su distensión del ligamento de la rodilla derecha, el Sifón tiene a todo el plantel a disposición para enfrentar a Argentinos Juniors, que viene de superar por 2 a 0 a Vélez en el José Amalfitani.

Rodrigo Battaglia, que volvió a sumar minutos el pasado domingo tras cuatro partidos de ausencia, ya se entrena a la par del grupo. Y Edinson Cavani, quien también ingresó ante el conjunto cordobés y lo había hecho ante Tigre, está realizando cada vez más ejercicios al ritmo de sus compañeros.

Más allá de que lo más probable es que Úbeda repita el equipo, existe la posibilidad de que Milton Giménez salga del once y se sume un mediocampista más. ¿El motivo? Boca sufrió durante los primeros minutos del encuentro ante Talleres el buen manejo de pelota del rival y Argentinos es un equipo similar, con un gran juego en el mediocampo.

En la práctica de fútbol del próximo jueves en La Bombonera se estima que habrá más precisiones con respecto al once que saldrá a la cancha el próximo fin de semana.

Boca lleva cinco triunfos seguidos, con mejoras futbolísticas y festejo en el Superclásico con momentos de baile al River de Gallardo. En caso de terminar el campeonato con un final feliz, Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize que era asistente técnico de Miguel Ángel Russo, tiene muchas chances de lograr su continuidad en el cargo.