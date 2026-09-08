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Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta derrota en su debut en UFC

La argentina tuvo un estreno marcado por las heridas que sufrió durante el combate. Terminó con cortes en el pómulo, los párpados y una ceja, después de caer por sumisión ante una representante local.

Sofía Montenegro tuvo el peor de los debuts el pasado sábado 5 de septiembre en el Accor Arena, donde enfrentó a Delphine Benouaich por la categoría peso paja. La francesa aprovechó el apoyo de los hinchas y consiguió quedarse con la victoria cuando faltaban 38 segundos para el cierre del segundo round.

Durante el enfrentamiento, la representante albiceleste recibió varios golpes y codazos en la zona del rostro. La sangre comenzó a cubrirle la cara a partir de un corte en el pómulo, mientras su rival encontraba espacios para atacar en el intercambio.

La definición se produjo mediante una estrangulación trasera. El árbitro frenó inmediatamente las acciones al advertir que la argentina no respondía a la maniobra. Después del combate, su esquina intervino para asistirla y limpiar las heridas, que quedaron expuestas con mayor claridad.

Horas más tarde, la peleadora compartió un video en sus redes sociales y mostró las marcas que le dejó su primera presentación en la organización. En las imágenes se observaron cortes en el pómulo derecho, ambos párpados y una ceja, además de otras lesiones en el rostro.

En Instagram, la argentina también se refirió al aspecto emocional de la derrota: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”.

Luego, agradeció por la experiencia y aseguró: “¡Gracias, UFC París; gracias, Francia!”. Además, dejó en claro que no buscará excusas: “No voy a poner excusas; seguiré trabajando duro para corregir mis errores y volveré”.

La representante local, por su parte, alcanzó ocho victorias y dos derrotas como profesional. Para Montenegro fue la tercera derrota de su carrera, que registra seis triunfos. Tras recibir atención médica, aseguró que se encontraba bien y adelantó que intentará volver a entrenarse cuanto antes.

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