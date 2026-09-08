Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta derrota en su debut en UFC

Horas más tarde, la peleadora compartió un video en sus redes sociales y mostró las marcas que le dejó su primera presentación en la organización. En las imágenes se observaron cortes en el pómulo derecho, ambos párpados y una ceja, además de otras lesiones en el rostro.

En Instagram, la argentina también se refirió al aspecto emocional de la derrota: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”.

Luego, agradeció por la experiencia y aseguró: “¡Gracias, UFC París; gracias, Francia!”. Además, dejó en claro que no buscará excusas: “No voy a poner excusas; seguiré trabajando duro para corregir mis errores y volveré”.

La representante local, por su parte, alcanzó ocho victorias y dos derrotas como profesional. Para Montenegro fue la tercera derrota de su carrera, que registra seis triunfos. Tras recibir atención médica, aseguró que se encontraba bien y adelantó que intentará volver a entrenarse cuanto antes.