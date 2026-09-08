Balón de Oro 2026: Scaloni quedó afuera de los nominados a mejor entrenador

Luis de la Fuente es el máximo candidato a quedarse con el trofeo de mejor entrenador en la gala del Balón de Oro 2026.

Otro de los nombres destacados es Luis Enrique, quien tuvo una temporada sobresaliente al frente del Paris Saint-Germain. El conjunto francés volvió a ganar la Champions League y también se quedó con el campeonato de la Ligue 1.

Mikel Arteta completa el trío español. Bajo su conducción, Arsenal volvió a festejar en la Premier League después de 22 años sin conquistar el torneo. Además, el elenco londinense alcanzó la definición de la Champions, aunque perdió ante el PSG.

La nómina también incluye a Unai Emery, protagonista de una campaña histórica con Aston Villa. El equipo inglés ganó la Europa League y finalizó entre los mejores de la Premier League, resultado que le permitió asegurarse un lugar en la próxima Champions.

El único representante que no es español es Vincent Kompany. El belga llevó al Bayern Múnich a una temporada exitosa, con tres títulos conquistados: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa.