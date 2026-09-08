Balón de Oro 2026: Scaloni quedó afuera de los nominados a mejor entrenador

La ausencia del técnico argentino sorprendió en la nómina difundida para la distinción que entrega France Football, L'Équipe y UEFA, luego de haber conducido a la Selección Argentina a la final del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
Lionel Scaloni no figura entre los cinco candidatos al premio al mejor entrenador del año en el Balón de Oro 2026. Pese a haber conducido a la Selección Argentina hacia la final del Copa del Mundo 2026, el entrenador no fue considerado para competir por el galardón.
La lista quedó conformada por Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Vincent Kompany. España tiene tres representantes, mientras que los otros dos lugares corresponden a técnicos que trabajan en Inglaterra y Alemania.
La decisión resulta llamativa por el recorrido de la Albiceleste durante el Mundial, en el que la Albiceleste alcanzó el partido decisivo y terminó como subcampeón del mundo, luego de perder la final ante España en un ajustado 1-0 en el alargue.
Luis de la Fuente llega como uno de los principales aspirantes tras conducir a España a la conquista del Mundial 2026. El título significó la segunda estrella para el seleccionado, que volvió a consagrarse 16 años después de su histórica coronación en Sudáfrica 2010.
Otro de los nombres destacados es Luis Enrique, quien tuvo una temporada sobresaliente al frente del Paris Saint-Germain. El conjunto francés volvió a ganar la Champions League y también se quedó con el campeonato de la Ligue 1.
Mikel Arteta completa el trío español. Bajo su conducción, Arsenal volvió a festejar en la Premier League después de 22 años sin conquistar el torneo. Además, el elenco londinense alcanzó la definición de la Champions, aunque perdió ante el PSG.
La nómina también incluye a Unai Emery, protagonista de una campaña histórica con Aston Villa. El equipo inglés ganó la Europa League y finalizó entre los mejores de la Premier League, resultado que le permitió asegurarse un lugar en la próxima Champions.
El único representante que no es español es Vincent Kompany. El belga llevó al Bayern Múnich a una temporada exitosa, con tres títulos conquistados: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa.
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