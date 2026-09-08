¿Y si se viene el noveno? Lionel Messi, nominado al Balón de Oro 2026

En el apartado a mejores arqueros -premio Lev Yashin-, Emiliano Martínez está una vez más en la competencia. Ya fue el vencedor del mismo en las ediciones de 2023 y 2024.

La entrega de los premios será el próximo 26 de octubre en Londres, por primera vez afuera de Francia.

Lautaro Martínez y Lionel Messi, en la semifinal del mundo contra Inglaterra.

Lionel Messi es el Balón de Oro

Casi 20 años de nominaciones ininterrumpidas dan el pie para darle al premio más prestigioso a nivel individual el sinónimo de su nombre. Es que, desde la primera vez en 2006 cuando era un joven prodigio del Barcelona, hasta hoy, 2026, Leo fue ternado en 17 ocasiones y fue vencedor en ocho, sin discusión alguna.

Son dos décadas de carrera que, con altibajos y cerca del final, lo siguen posicionando entre las máximas figuras del deporte mundial. Y esta vigencia será una tarea muy difícil de repetir.

El 2009 dio inicio a un nuevo espacio de guardado en su amplia vitrina. En esa ocasión, obtuvo el reconocimiento con una gran diferencia de votos tras la obtención del triplete de títulos con el club culé. Fue un inicio sin fin, porque repitió en las ediciones de 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer futbolista en lograr cuatro galardones consecutivos.

Tres años después, regresó como vencedor en 2015 tras ganar nuevamente la Liga de Campeones de la UEFA con la institución catalana.

El sexto balón llegó en 2019. Y, en 2021, el rosarino obtuvo el trofeo al representar al PSG tras la obtención de la Copa América con la Selección. En 2023, el título en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022 derivó en su octava, y por ahora última, consagración, recibida cuando ya pertenecía a su actual institución, Inter Miami.