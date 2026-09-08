¿Y si se viene el noveno? Lionel Messi, nominado al Balón de Oro 2026

El capitán argentino, luego de una gran temporada con Inter Miami y su actuación en el Mundial 2026, fue incluido en la nómina por el trofeo que supo ganar en ocho ocasiones.
Un trofeo que le pertenece le volvió a tocar la puerta. Quien siempre será el mejor de todos los tiempos, fue aclamado otra vez por la audiencia para competir por el premio que obtuvo ocho veces y que lo tiene como máximo ganador: Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro 2026.
Después de dos años de ausencia en el top 30, Leo reaparece sobre el final de su carrera y en el esplendor de la misma. Mientras sigue marcando golazos en Inter Miami, viene de liderar a la Selección Argentina en un Mundial histórico, cargado de momentos y estadísticas, en el que demostró uno de los mejores rendimientos de sus seis participaciones.
Además de haber sucedido en un primer momento a Miroslav Klose para ponerse la corona de máximo goleador en la historia de los mundiales por un rato -antes de que lo destrone Kylian Mbappé-, condujo a la Albiceleste a la final del mundo, en busca del bicampeonato. Pese a no haberse colgado la medalla de oro y de la frustración por no poder repetir la gloria de Qatar 2022, Messi fue protagonista de un torneo espectacular, en el que mostró la magia nata que lo caracteriza.
Además del brillo que su nombre implica en la lista de 30 candidatos, también aparece Lautaro Martínez como el único compatriota que lo acompaña y que compite por quedarse con el trofeo. Es su cuarta nominación, después de haber aparecido en 2021, 2023 y 2024 (alcanzó su mejor posición, en el séptimo lugar de la lista final).
En el apartado a mejores arqueros -premio Lev Yashin-, Emiliano Martínez está una vez más en la competencia. Ya fue el vencedor del mismo en las ediciones de 2023 y 2024.
La entrega de los premios será el próximo 26 de octubre en Londres, por primera vez afuera de Francia.
Casi 20 años de nominaciones ininterrumpidas dan el pie para darle al premio más prestigioso a nivel individual el sinónimo de su nombre. Es que, desde la primera vez en 2006 cuando era un joven prodigio del Barcelona, hasta hoy, 2026, Leo fue ternado en 17 ocasiones y fue vencedor en ocho, sin discusión alguna.
Son dos décadas de carrera que, con altibajos y cerca del final, lo siguen posicionando entre las máximas figuras del deporte mundial. Y esta vigencia será una tarea muy difícil de repetir.
El 2009 dio inicio a un nuevo espacio de guardado en su amplia vitrina. En esa ocasión, obtuvo el reconocimiento con una gran diferencia de votos tras la obtención del triplete de títulos con el club culé. Fue un inicio sin fin, porque repitió en las ediciones de 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer futbolista en lograr cuatro galardones consecutivos.
Tres años después, regresó como vencedor en 2015 tras ganar nuevamente la Liga de Campeones de la UEFA con la institución catalana.
El sexto balón llegó en 2019. Y, en 2021, el rosarino obtuvo el trofeo al representar al PSG tras la obtención de la Copa América con la Selección. En 2023, el título en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022 derivó en su octava, y por ahora última, consagración, recibida cuando ya pertenecía a su actual institución, Inter Miami.
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