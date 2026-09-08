Dibu Martínez, nominado al Trofeo Lev Yashin 2026: quiénes compiten por el premio al mejor arquero

La competencia por el premio será dura y Unai Simón aparece como uno de los grandes candidatos. El español fue campeón mundial en 2026 y estableció un récord durante el certamen al acumular 649 minutos sin recibir goles, superando los 517 de Walter Zenga en Italia 1990. En ocho presentaciones consiguió siete arcos en cero y apenas recibió un tanto.

Otro contendiente de peso será David Raya, uno de los referentes de Arsenal. El español terminó la Premier League con 19 partidos sin goles en contra, cifra equivalente al 51 por ciento de sus apariciones. En la Champions League también sobresalió, con nueve encuentros en los que mantuvo su arco invicto.

Que la derrota en la final no opaque el enorme partido de Emiliano "Dibu" Martínez.

La lista incluye además a Joan García, quien se consolidó en Barcelona después de su paso por Espanyol. En la Liga disputó 30 partidos, concedió 19 goles y logró 15 vallas invictas, con un 77,9 por ciento de atajadas. También sumó nueve encuentros en la Champions y cuatro en la Copa del Rey.

Los restantes candidatos son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Matvey Safonov y Vozinha. Entre ellos sobresale el belga, que recuperó protagonismo en Real Madrid y disputó su cuarta Copa del Mundo; mientras que el suizo fue titular en los 34 partidos de Borussia Dortmund en la Bundesliga, registró 15 arcos en cero y alcanzó 47 presencias oficiales. Vozinha, por su parte, sorprendió por su actuación con Cabo Verde y Kobel también dejó su marca en el Mundial al atajar un penal ante Colombia.