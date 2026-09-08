Dibu Martínez, nominado al Trofeo Lev Yashin 2026: quiénes compiten por el premio al mejor arquero

El argentino volvió a ser incluido entre los candidatos a la distinción que ganó en 2023 y 2024. La nómina reúne a diez jugadores en el puesto y contempla el rendimiento de la temporada 2025/26, incluido el último Mundial.
Como era de esperarse, Emiliano Martínez fue incluido en la nómina de los que compiten por el Torfeo Lev Yashin 2026, premio que galardonará al mejor arquero en la gala del Balón de Oro y que supo ganar en 2023 y 2024. La ceremonia se llevará a cabo el 26 de octubre en Londres, en una edición que tendrá como particularidad ser la primera fuera de Francia.
El período considerado abarca desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, incluyendo el último Mundial, mientras que la elección estará a cargo de 100 periodistas especializados de países ubicados entre los principales del ranking FIFA.
La temporada volvió a encontrar al marplatense como una pieza relevante tanto en su, ahora, ex club como con la Selección Argentina. En Aston Villa disputó 43 encuentros, recibió 46 goles y terminó con 14 vallas invictas. Además, fue protagonista de la consagración en la Europa League y colaboró para alcanzar el cuarto lugar de la Premier League y la clasificación a la Champions 2026/27.
El ciclo en Birmingham, iniciado en septiembre de 2020 tras su salida de Arsenal, llegó a su fin después de 256 partidos oficiales y un lugar trascendental en la historia de Aston Villa. La situación cambió cuando Unai Emery decidió incorporar competencia para el puesto: llegaron Zion Suzuki y Marco Bizot. Además, su salario se le hizo imposible a la institución y finalmente el destino fue Chelsea.
La competencia por el premio será dura y Unai Simón aparece como uno de los grandes candidatos. El español fue campeón mundial en 2026 y estableció un récord durante el certamen al acumular 649 minutos sin recibir goles, superando los 517 de Walter Zenga en Italia 1990. En ocho presentaciones consiguió siete arcos en cero y apenas recibió un tanto.
Otro contendiente de peso será David Raya, uno de los referentes de Arsenal. El español terminó la Premier League con 19 partidos sin goles en contra, cifra equivalente al 51 por ciento de sus apariciones. En la Champions League también sobresalió, con nueve encuentros en los que mantuvo su arco invicto.
La lista incluye además a Joan García, quien se consolidó en Barcelona después de su paso por Espanyol. En la Liga disputó 30 partidos, concedió 19 goles y logró 15 vallas invictas, con un 77,9 por ciento de atajadas. También sumó nueve encuentros en la Champions y cuatro en la Copa del Rey.
Los restantes candidatos son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Matvey Safonov y Vozinha. Entre ellos sobresale el belga, que recuperó protagonismo en Real Madrid y disputó su cuarta Copa del Mundo; mientras que el suizo fue titular en los 34 partidos de Borussia Dortmund en la Bundesliga, registró 15 arcos en cero y alcanzó 47 presencias oficiales. Vozinha, por su parte, sorprendió por su actuación con Cabo Verde y Kobel también dejó su marca en el Mundial al atajar un penal ante Colombia.
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