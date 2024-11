Sorpresa en la Selección: el tapado que Lionel Scaloni sumó a la lista

Entre los convocados se destacan los regresos del "Dibu" Martínez y Alejandro Garnacho, ausentes en las jornadas anteriores por suspensión y lesión, respectivamente, y la sorpresa del llamado a Enzo Barrenechea, mediocampista del Valencia poco conocido para estos lares.

Con la base que logró los últimos cuatro títulos, entre los nombres que se destacan en la convocatoria resaltan el del capitán, Lionel Messi, y la columna vertebral de los campeones del mundo, incluyendo al "Cuti" Romero, quien padece una dolencia en un pie, pero que fue citado. Quienes no estarán en esta oportunidad son Marcos Acuña y Paulo Dybala.

En cuanto a los arqueros, la vuelta de "Dibu" generó la baja de Juan Musso. En la defensa no hay sorpresas y en el mediocampo figura nuevamente Giovani Lo Celso, quien había tenido una lesión en el recto anterior del muslo derecho que lo dejó afuera de doble fecha anterior. Además de la novedad de Barrenechea, Scaloni seguirá apostando por Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz, quien debutó frente a Bolivia.

Embed #SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias ante #Paraguay y #Perú pic.twitter.com/qWxU4ryLer — Selección Argentina (@Argentina) November 5, 2024

En el ataque, otro de los jugadores que retorna es Garnacho, ausente en los duelos de octubre frente a Venezuela y Bolivia, y se suma Nicolás González, quien padecía una lesión muscular sufrida en Juventus. El resto de los delanteros son los ya conocidos, como Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además, repetirá la convocatoria Valentín Castellanos, jugador de Lazio.

En primer turno, la Selección visitará a Paraguay en Asunción, en lo que será un duro rival, dado que desde el arribo de Gustavo Alfaro el elenco guaraní a renovado sus esperanzas de quedarse con una de las plazas para la cita internacional que se llevará a cabo en Norteamérica. Luego, Argentina se presentará en La Bombonera para medir sus fuerzas ante Perú, uno de los peores equipos de la competición (está un punto por encima de Chile, que va último).

Los dirigidos por Scaloni lideran la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 unidades (7 victorias, 1 empate y dos derrotas), mientras que Colombia (19), Uruguay (16), Brasil (16), Ecuador (13) y Paraguay (13) son los otros equipos que hoy ocupan los lugares que entregan los boletos para la Copa del Mundo. Bolivia, con 12, estaría ingresando al repechaje y Venezuela (11), Perú (6) y chile (5) serían los seleccionados que quedarían afuera del certamen más codiciado del planta.

La lista de convocados para las Eliminatorias

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

La historia de Enzo Barrenechea

Nacido el 22 de mayo de 2001 en Villa María, Córdoba, Enzo Alan Tomás Barrenechea se inició en las divisiones inferiores de Newell's, equipo del que fue vendido antes de debutar en Primera División. En el verano de 2019 emigró al Sion de Suiza y, todavía sin minutos en la máxima categoría, fue transferido nada más y nada menos que a Juventus.

"Fue una decisión difícil cuando vino la propuesta de la Juventus. No me veía en otro club que no sea Newell's, era mi máximo sueño jugar y debutar ahí, pero era un gran paso en mi carrera y ayudar en lo económico al club", declaró durante una entrevista realizada tiempo atrás con Gastón Edul.

Enzo Barranechea Selección Lista Eliminatorias.jpg Enzo Barrenechea, con pasado en las juveniles de Argentina, fue citado por primera vez en la Selección que compite en las Eliminatorias.

Luego de pasar por las categorías inferiores, le llegó su estreno con el primer equipo el 2 de noviembre de 2022, en Champions League y contra el París Saint-Germain de Lionel Messi y compañía. "Fue una locura, un día que va a quedar para siempre grabado en mí. Fueron muchas cosas en muy poco tiempo, pero le digo a todos que mi debut pasó a segundo plano porque para mí lo mejor y lo más lindo que me pasó es haber conocido a Leo (Messi), darle un abrazo y decirle que lo cagaba amando",aseguró.

Con una lesión de ligamento cruzado de por medio, Barrenechea apenas pudo jugar cinco partidos en Juventus y emigró a préstamo al Frosinone, también de la Serie A, junto a Matías Soulé en busca de rodaje. En el club de la ciudad homónima se ganó un lugar importante dentro del equipo y disputó 39 encuentros entre liga y Copa Italia, donde anotó su primer tanto en una goleada 4-0 sobre Napoli en octavos de final.

Tras regresar de su préstamo a Juventus, Enzo entró en una negociación que lo depositó en la Premier League. Douglas Luiz emigró a la Vecchia Signora y el volante argentino pasó al Aston Villa de Emiliano Martínez. Sin embargo, fue compañero del "Dibu" apenas por unos días porque después de un amistoso fue enviado cedido a Valencia. En el elenco español, que se encuentra en una situación crítica, último en la tabla de posiciones de La Liga, jugó siete partidos y, a fines de octubre, anotó su primer gol, en el empate 1-1 como visitante de Getafe correspondiente a la undécima fecha.