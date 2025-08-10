Se confirmó la grave lesión de Germán Pezzella: cuántos meses estará sin jugar

Las alarmas para Marcelo Gallardo y compañía habían sonado a los 43 minutos del primer tiempo contra el Rojo. En ese momento, Pezzella fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti sobre la derecha del área y, en la fricción, terminó pisando mal y cayó al piso, tomándose la cabeza y pidiendo el cambio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1954327241367675254?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954327241367675254%7Ctwgr%5E866feeb9e89d2406d60eedeb414b103f86d97dc3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariopopular.com.ar%2Fdeportes%2Fmarceo-gallardo-10-frases-la-lesion-pezzella-el-nivel-armani-y-el-duelo-la-copa-libertadores-n856458&partner=&hide_thread=false LA JUGADA DESAFORTUNADA DE LA LESIÓN DE PEZZELLA: así fue el momento en el que el defensor de River tuvo que abandonar el campo de juego en el clásico ante Independiente. ¡Se enciendieron las alarmas en el Millonario! pic.twitter.com/PdMsJfhh3U — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

El defensor, de 34 años, salió entre lágrimas del campo de juego, acaso imaginando el diagnóstico que se conoció horas atrás. Una vez que sea operado, tendrá entre seis y ocho meses de recuperación, lo que complicará los planes de Gallardo para el debut del jueves ante Libertad, por los octavos de la Copa Libertadores, y lo que resta del semestre.

El entrenador del Millonario deberá reformular la zaga central con opciones como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.

Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior a un año de su regreso a River. En agosto de 2024, el defensor ejecutó la cláusula de salida de su contrato con el Betis y decidió volver al club donde inició su carrera en 2011.

"Es un día muy alegre para mí, Germán. Pasaron muchos años desde que te fuiste de acá. No creí que podrías volver ahora y, por suerte, se dio. Te formaste acá, fuiste al colegio del club, estudiaste periodismo deportivo en River y volviste como campeón del mundo. Voy a estar eternamente agradecido por tu vuelta al club", dijo el presidente del club, Jorge Brito, en aquel momento.

"Queríamos que esto se diera y se concretó, producto de mucha gente que lo hizo posible. Sentía que era el momento para volver. Este club a mí me dio todo. Intento ser muy sincero y claro: siempre dije que cuando pudiera volvería y se concretó. Acá estamos para arrancar de nuevo", afirmó Pezzella.

El defensor había atribuido su vuelta al mensaje de Gallardo. "Es el responsable de que yo esté ahora acá sentado. Fue muy sencillo ponernos de acuerdo. El lunes, después de la firma, hablé con él, que es el de siempre, con la misma intensidad y hambre de gloria. Y eso me gusta porque es lo que vengo a buscar a River", comentó.

Campeón del mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022, Pezzella afrontará ahora un largo tiempo de inactividad y todo indica que estará de vuelta en el césped en los primeros meses de 2026.