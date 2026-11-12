Tapia confirmó la continuidad de Scaloni al frente de la "albiceleste"

“Lo mejor para mi querido amigo, para su cuerpo técnico y para todo el fútbol argentino, es lo que todos queríamos, estamos convencidos, esta noticia a muchos los tenía ansiosos. Felicitaciones y muchísimas gracias. Vamos s seguir el camino juntos dándole la posibilidad a los jugadores para que el día de mañana sigan representándonos", dijo Tapia.

Las palabras de Lionel Scaloni tras su renovación

Tras un abrazo con Tapia, Lionel Scaloni confirmó su continuidad al frente de la Selección argentina y expresó su felicidad por haber llegado a un acuerdo con la AFA. “Estoy feliz, hicieron un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento”, aseguró. Además, remarcó que mantiene “la misma ilusión” y “las mismas ganas de siempre” para seguir en el cargo.

El entrenador explicó que la decisión llegó después de conversar con su entorno y destacó el esfuerzo de la AFA y de su presidente para concretar la renovación. También anticipó que comienza una etapa importante del proceso, en la que buscarán darles oportunidades a los futbolistas jóvenes. “Necesitamos paciencia con estos chicos, que tienen un potencial enorme, pero que quizá todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Di María, u Otamendi”, señaló, y pidió comprensión para los nuevos integrantes del plantel.

Scaloni también confirmó que Walter Samuel comenzará su carrera como entrenador en solitario y le dedicó unas palabras de agradecimiento por su trabajo en el cuerpo técnico. “Agradecimiento para mi amigo, le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima. Estará estos dos partidos. No vamos a sumar a nadie en un principio”, explicó sobre la continuidad del ayudante durante los próximos compromisos.

Al recordar el proceso que lo llevó a renovar, el técnico aclaró que nunca descartó seguir en la Selección, aunque reconoció que la derrota en la final había sido un golpe difícil. “Nunca dije que no iba a seguir, el palo de la final fue duro y en la cabeza se te vienen muchas cosas. Intenté recargar las pilas”, contó. También señaló que rápidamente comenzaron a analizar jugadores y que encontrar material para seguir compitiendo fue una buena señal para continuar.

Sobre la posibilidad de que otro futbolista utilice la camiseta número 10 tras la ausencia de Lionel Messi, Scaloni explicó que todavía no tienen una decisión tomada. “No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea veremos a quién se la damos. No es algo que me preocupe, que sea importante”, afirmó. Su intención es que, cuando llegue el momento, el número quede en manos de un jugador que pueda conservarlo.

Ante Benín, la última vez de Leo con la 10 de Argentina.

En cuanto a la exigencia que espera de sus futbolistas, Scaloni remarcó que pretende mantener el "espíritu competitivo dentro del plantel", incluso entre quienes pelean por un lugar. “Me gustaría la intensidad y las ganas de competir y querer estar”, explicó. También valoró la predisposición de aquellos jugadores que, pese a no encontrarse en las mejores condiciones físicas, manifiestan su deseo de participar: “Eso es un montón porque cuando estás en una selección así te da señales de que no bajan el pistón”.

Al referirse a la situación de Rodrigo De Paul, el técnico aseguró que la puerta de la Selección sigue abierta para el mediocampista, aunque aclaró que espera contar con su mejor versión. “Con Rodrigo hablé en la otra convocatoria, nos dio un montón y la puerta no está cerrada. Necesitamos su mejor versión, estando al ciento por ciento es muy importante. Ahora queremos ver a otros chicos”, señaló.

Scaloni también habló sobre las lesiones de Cristian Romero y Lautaro Martínez, con quienes aseguró haber mantenido conversaciones. Consideró que ambos se lesionan por la cantidad de partidos que disputan y por el esfuerzo que realizan en cada presentación. “Es un problema de calendario, de ganas de no querer saltar ningún partido porque quieren jugar siempre. Yo prefiero esos jugadores”, afirmó, y sostuvo que el objetivo es acompañarlos para evitar que vuelvan a sufrir lesiones.

Por último, el entrenador se refirió al trabajo de las selecciones juveniles y destacó la tarea de Diego Placente, Facundo Quiroga y el "chino" Garcé en la formación de los futbolistas que luego llegan al plantel mayor. “Es importante que el entrenador de la selección mayor se nutra de estos chicos y que estemos de acuerdo en la manera de jugar. Ellos hicieron un gran trabajo”, concluyó asi la conferencia.

Asi el renovado director técnico de la Selección Argentina cerró la conferencia de prensa, con el desafío de llevar esta nuevo proceso de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, donde la selección ya está clasificada por su condición de anfitriona. Y en 2028 disputar la Copa América que aun no tiene sede confirmada, pese a los rumores de que podria ser en Estados Unidos.

La Selección Argentina tendrá su primer partido de esta fecha FIFA en La Bombonera, donde recibirá a Uruguay este viernes desde las 20 en un amistoso. Será el primer partido de la desde el retiro de Lionel Messi y el penúltimo del año, ya que el martes 17 jugará ante Costa Rica en Córdoba.