Diego Forlán palpitó el Argentina-Uruguay: "Hay una rivalidad con mucha historia"

El entrenador de la Celeste destacó la importancia de medirse este viernes con la Selección de Scaloni y anticipó un partido exigente pese a que se tratará de un amistoso.
Diego Forlán palpitó el amistoso entre Uruguay y la Selección Argentina, que se disputará este viernes a las 20 en la Bombonera, y destacó la importancia histórica del enfrentamiento entre ambos países. “Por más amistoso que sea, hay una rivalidad con mucha historia y será un lindo desafío”, expresó el entrenador de la Celeste este miércoles durante una conferencia de prensa. Además, remarcó que enfrentar al equipo de Scaloni representa una exigencia importante por la jerarquía de sus futbolistas y los resultados conseguidos en los últimos años.
“Este tipo de ensayos son difíciles por el nivel y la jerarquía del rival”, sostuvo Forlán, quien también contó que aceptó rápidamente la propuesta de disputar el encuentro: “Cuando me comentaron la posibilidad, automáticamente dije que sí. Es importante medirse y ellos vienen de ser finalistas del Mundial, además de haber ganado la Copa América”. Sobre el desarrollo del partido, recordó el último enfrentamiento entre ambos seleccionados en la Bombonera, que terminó con victoria uruguaya, y manifestó: “Visualizo un lindo encuentro y si analizamos poco tiempo atrás nos encontramos con un duelo en el que nuestra selección jugó muy bien”.
Después del compromiso en la Bombonera, Uruguay se medirá con República Dominicana como parte de su preparación. Forlán, que tiene contrato hasta marzo en función del calendario electoral de la Asociación Uruguaya de Fútbol, asumió recientemente al frente del seleccionado y ya dirigió una gira por Asia, en la que perdió 3-1 frente a Japón y consiguió victorias ante Corea del Sur por 4-1 e India por 6-1. El amistoso en Buenos Aires será una nueva oportunidad para evaluar al equipo frente a un rival de primer nivel.
La principal novedad en la formación que prepara Forlán es el regreso de Federico Valverde, quien se perdió la última ventana FIFA por una lesión y volvería a ocupar un lugar en el mediocampo. El futbolista del Real Madrid ya dejó atrás las molestias que había sufrido después del clásico ante Barcelona y recuperó ritmo con sus últimas presentaciones en España, en las que incluso convirtió goles frente al AEK Atenas y Valencia. Cachavacha apostaría por un esquema 4-4-1-1, con Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Giorgian de Arrascaeta entre las alternativas para acompañar al mediocampista.
La principal incógnita está en la defensa, donde Mathias Olivera y Juan Rodríguez pelean por un lugar para acompañar a Ronald Araújo en la zaga central. El cuerpo técnico esperará al primero, que llegó a la concentración con algunas molestias. Aunque su posición habitual es la de lateral izquierdo, Forlán lo considera para jugar como central. En el arco también habría una decisión tomada, ya que Cristopher Fiermarín, con pasado en Defensa y Justicia y actualmente en Atlético Bucaramanga de Colombia, sería el elegido para defender el arco uruguayo, mientras que Santiago Mele, guardameta de Independiente, ocuparía un lugar entre los suplentes.
Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Juan Rodríguez o Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; y Darwin Núñez.
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