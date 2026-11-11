Diego Forlán palpitó el Argentina-Uruguay: "Hay una rivalidad con mucha historia"

La principal incógnita está en la defensa, donde Mathias Olivera y Juan Rodríguez pelean por un lugar para acompañar a Ronald Araújo en la zaga central. El cuerpo técnico esperará al primero, que llegó a la concentración con algunas molestias. Aunque su posición habitual es la de lateral izquierdo, Forlán lo considera para jugar como central. En el arco también habría una decisión tomada, ya que Cristopher Fiermarín, con pasado en Defensa y Justicia y actualmente en Atlético Bucaramanga de Colombia, sería el elegido para defender el arco uruguayo, mientras que Santiago Mele, guardameta de Independiente, ocuparía un lugar entre los suplentes.

El probable once de Uruguay para enfrentar a Argentina

Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Juan Rodríguez o Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; y Darwin Núñez.