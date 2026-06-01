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Tim Payne: el jugador que nadie conocía y ahora sigue todo el mundo

El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser un jugador casi desconocido a una de las figuras más comentadas de la previa del Mundial. FIFA, marcas y fanáticos potenciaron un fenómeno nacido en redes sociales.

Tim Payne llegó a la previa del Mundial como un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda. Sin embargo, en apenas unos días, su nombre pasó a ocupar un lugar destacado en las conversaciones de millones de usuarios alrededor del mundo.

El defensor neozelandés superó los cuatro millones de seguidores en Instagram tras una campaña viral impulsada desde Argentina. El crecimiento llamó la atención de la FIFA, de distintas figuras del entretenimiento y de numerosas empresas interesadas en aprovechar el alcance que logró construir en tiempo récord.

Embed - Tim Payne pasó de 4 mil seguidores al millón y reacciona hablando español para agradecer | AS USA

La historia comenzó cuando el influencer argentino Valen Scarsini decidió encontrar al futbolista con menor presencia en redes sociales entre los participantes de la Copa del Mundo. Después de revisar distintas cuentas, identificó a Payne como uno de los jugadores menos seguidos del torneo.

La propuesta fue simple: invitar a los usuarios a seguirlo para convertirlo en un fenómeno viral. La respuesta fue inmediata. Miles de personas se sumaron a la iniciativa y provocaron un crecimiento inesperado para el futbolista.

En menos de una semana, la cifra escaló desde unos pocos miles de seguidores hasta superar los cuatro millones.

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La iniciativa se salió de control, a tal punto que pasó de tener 4.715 seguidores a superar los 3.000.000.

La iniciativa se salió de control, a tal punto que pasó de tener 4.715 seguidores a superar los 3.000.000.

La repercusión dejó de ser una cuestión exclusiva de las redes sociales cuando la FIFA publicó una imagen del jugador en sus canales oficiales. El gesto fue interpretado como una señal de la dimensión que había alcanzado la historia.

A la vez, los All Blacks, símbolo deportivo de Nueva Zelanda, también hicieron referencia al fenómeno. En paralelo, músicos, creadores de contenido y fanáticos continuaron alimentando la tendencia con publicaciones y homenajes.

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La atención sobre Payne podría crecer aún más en los próximos días. Inter Miami confirmó que Nueva Zelanda disputará un amistoso frente a Haití en su estadio el 2 de junio como preparación para el Mundial.

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Mientras tanto, el defensor vive una situación inédita: pasó de ser un jugador casi desconocido para el público internacional a convertirse en una de las historias más comentadas de la previa de la Copa del Mundo.

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