Tim Payne: el jugador que nadie conocía y ahora sigue todo el mundo

En menos de una semana, la cifra escaló desde unos pocos miles de seguidores hasta superar los cuatro millones.

16Df_6xax_720x0__1 La iniciativa se salió de control, a tal punto que pasó de tener 4.715 seguidores a superar los 3.000.000.

La repercusión dejó de ser una cuestión exclusiva de las redes sociales cuando la FIFA publicó una imagen del jugador en sus canales oficiales. El gesto fue interpretado como una señal de la dimensión que había alcanzado la historia.

A la vez, los All Blacks, símbolo deportivo de Nueva Zelanda, también hicieron referencia al fenómeno. En paralelo, músicos, creadores de contenido y fanáticos continuaron alimentando la tendencia con publicaciones y homenajes.

La atención sobre Payne podría crecer aún más en los próximos días. Inter Miami confirmó que Nueva Zelanda disputará un amistoso frente a Haití en su estadio el 2 de junio como preparación para el Mundial.

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Mientras tanto, el defensor vive una situación inédita: pasó de ser un jugador casi desconocido para el público internacional a convertirse en una de las historias más comentadas de la previa de la Copa del Mundo.