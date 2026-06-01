Oficial: Alfaro presentó la lista de convocados de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026

Los jugadores fueron anunciados en un video lleno de carácter nacional y rasgo identitario, con la voz del entrenador argentino en off. Una mujer tejiendo el poncho de 60 listas, una prenda tradicional y artesanal paraguaya compuesta por el cuerpo, las franjas y la fajita; vinculada a la Guerra de la Triple Alianza, lleva ese número en honor a los 60 soldados enterrados en una fosa común vistiendo ponchos blancos y negros. Confeccionado para resguardar a quienes la visten contra el clima y cualquier agente extraño, la representación y figuración en la elección de la vestimenta dice mucho. Sus soldados, los futbolistas.