Oficial: Alfaro presentó la lista de convocados de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026

El entrenador argentino dio a conocer a los 26 jugadores para la cita mundialista, sin Adam Bareiro ni Ángel Romero, ambos jugadores de Boca, y con varios del fútbol argentino.
Vuelve Paraguay a una Copa del Mundo. Otro representante de Sudamérica pisa fuerte en el torneo más importante a nivel países. Después de no haber estado por tres ediciones consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), competirá por novena vez en su historia de la mano de Gustavo Alfaro, cerebro e impulsor del crecimiento de esta selección, que esta mañana publicó la lista oficial de los 26 convocados.
Los jugadores fueron anunciados en un video lleno de carácter nacional y rasgo identitario, con la voz del entrenador argentino en off. Una mujer tejiendo el poncho de 60 listas, una prenda tradicional y artesanal paraguaya compuesta por el cuerpo, las franjas y la fajita; vinculada a la Guerra de la Triple Alianza, lleva ese número en honor a los 60 soldados enterrados en una fosa común vistiendo ponchos blancos y negros. Confeccionado para resguardar a quienes la visten contra el clima y cualquier agente extraño, la representación y figuración en la elección de la vestimenta dice mucho. Sus soldados, los futbolistas.
Si bien trascendió que no iban a estar en la convocatoria, se confirmaron las ausencias de Adam Bareiro y Ángel Romero, ambos futbolistas de Boca, por un bajo rendimiento y lesiones, a pesar de sus participaciones en las Eliminatorias Sudamericanas. Igualmente, el DT se habría encargado de llamar uno por uno a los que no iban a estar en la cita mundialista.
Por otro lado, varios de los citados militan actualmente en el fútbol argentino o tuvieron registro: Orlando Gill (actual San Lorenzo), Roberto Fernández (ex Estudiantes y ex Racing), Juan José Cáceres (ex Lanús), José Canale (actual Lanús), Alexandro Maidana (actual Talleres), Junior Alonso (ex Boca), Gustavo Velázquez (ex Newell's), Braian Ojeda (ex Defensa y Justicia), Andrés Cubas (ex Boca, ex Defensa y Justicia, ex Talleres), Alejandro Romero Gamarra (ex Huracán), Matías Galarza Fonda (ex Talleres y ex River), Ramón Sosa (ex Gimnasia La Plata y ex Talleres), Miguel Almirón (ex Lanús), Gabriel Ávalos (actual Independiente) y Álex Arce (actual Independiente Rivadavia). Este último se consolidó en la delantera de La Lepra Mendocina y consiguió su primera convocatoria a un Mundial.
La Albirroja tendrá un solo amistoso previo al torneo. Será ante Nicaragua el próximo viernes 5 de junio en Asunción, a modo de despedida con su gente antes de partir hacia los Estados Unidos. Debuta en el Mundial el viernes 12 de junio frente a Estados Unidos, luego sigue con Turquía, el 20, y jugará el último partido del grupo D frente a Australia, el 25.
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