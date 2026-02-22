Tomás Etcheverry se consagró campeón del Río Open

El platense remontó un partido vibrante ante el chileno Alejandro Tabilo y levantó su primer trofeo ATP en Brasil.
Tomás Etcheverry (51°) escribió una página inolvidable en su carrera al vencer al chileno Alejandro Tabilo (68°) por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 en la final del Río Open 2026 y conquistar su primer título ATP. En una definición cargada de tensión y emociones, el argentino apeló a su resiliencia para dar vuelta un partido que parecía cuesta arriba y coronarse en el tradicional certamen brasileño sobre polvo de ladrillo.
El encuentro, disputado en la emblemática cancha Guga Kuerten, mostró a un Etcheverry impreciso y físicamente exigido en el arranque. Sin embargo, el platense de 26 años reaccionó a tiempo, ajustó su potencia desde el fondo y elevó su nivel en los momentos clave. Cerró la jornada con 22 winners, 47 errores no forzados, tres break points convertidos y seis oportunidades de quiebre salvadas, tras más de tres horas de intensa batalla.
El “Retu” selló su tercera remontada de la semana en Río de Janeiro: en el debut había superado a su compatriota Francisco Comesaña y en semifinales había eliminado al checo Vit Kopriva, consolidando una campaña de fortaleza mental. El título llega luego de finales perdidas en Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024.
Con este triunfo, Etcheverry se convirtió en el tercer argentino en ganar el Río Open, después de Diego Schwartzman (2018) y Sebastián Báez (2024 y 2025). Además, escalará hasta el puesto 33° del ranking mundial, quedando a solo seis lugares de su mejor marca histórica. Por su parte, Tabilo, que aspiraba a repetir la hazaña de su compatriota Cristian Garin (campeón en 2020), sumó su tercera derrota en una final ATP y ascenderá al 42° escalón del ranking.
comentar