Tomás Etcheverry se consagró campeón del Río Open

El encuentro, disputado en la emblemática cancha Guga Kuerten, mostró a un Etcheverry impreciso y físicamente exigido en el arranque. Sin embargo, el platense de 26 años reaccionó a tiempo, ajustó su potencia desde el fondo y elevó su nivel en los momentos clave. Cerró la jornada con 22 winners, 47 errores no forzados, tres break points convertidos y seis oportunidades de quiebre salvadas, tras más de tres horas de intensa batalla.

El “Retu” selló su tercera remontada de la semana en Río de Janeiro: en el debut había superado a su compatriota Francisco Comesaña y en semifinales había eliminado al checo Vit Kopriva, consolidando una campaña de fortaleza mental. El título llega luego de finales perdidas en Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024.

El último punto y la consagración de Tomás Etcheverry

Tomas Etcheverry, o cabeça de chave 8 do torneio, foi um verdadeiro GLADIADOR para levantar seu primeiro troféu de nível ATP Parabéns, campeón!

Con este triunfo, Etcheverry se convirtió en el tercer argentino en ganar el Río Open, después de Diego Schwartzman (2018) y Sebastián Báez (2024 y 2025). Además, escalará hasta el puesto 33° del ranking mundial, quedando a solo seis lugares de su mejor marca histórica. Por su parte, Tabilo, que aspiraba a repetir la hazaña de su compatriota Cristian Garin (campeón en 2020), sumó su tercera derrota en una final ATP y ascenderá al 42° escalón del ranking.