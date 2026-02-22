Deportes |

Tomás Etcheverry se consagró campeón del Río Open

El platense remontó un partido vibrante ante el chileno Alejandro Tabilo y levantó su primer trofeo ATP en Brasil.

Tomás Etcheverry (51°) escribió una página inolvidable en su carrera al vencer al chileno Alejandro Tabilo (68°) por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 en la final del Río Open 2026 y conquistar su primer título ATP. En una definición cargada de tensión y emociones, el argentino apeló a su resiliencia para dar vuelta un partido que parecía cuesta arriba y coronarse en el tradicional certamen brasileño sobre polvo de ladrillo.

El encuentro, disputado en la emblemática cancha Guga Kuerten, mostró a un Etcheverry impreciso y físicamente exigido en el arranque. Sin embargo, el platense de 26 años reaccionó a tiempo, ajustó su potencia desde el fondo y elevó su nivel en los momentos clave. Cerró la jornada con 22 winners, 47 errores no forzados, tres break points convertidos y seis oportunidades de quiebre salvadas, tras más de tres horas de intensa batalla.

ADEMÁS: Se incendió el histórico Red Bull de Vettel mientras lo manejaba Tsunoda

El “Retu” selló su tercera remontada de la semana en Río de Janeiro: en el debut había superado a su compatriota Francisco Comesaña y en semifinales había eliminado al checo Vit Kopriva, consolidando una campaña de fortaleza mental. El título llega luego de finales perdidas en Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024.

El último punto y la consagración de Tomás Etcheverry

Embed

Con este triunfo, Etcheverry se convirtió en el tercer argentino en ganar el Río Open, después de Diego Schwartzman (2018) y Sebastián Báez (2024 y 2025). Además, escalará hasta el puesto 33° del ranking mundial, quedando a solo seis lugares de su mejor marca histórica. Por su parte, Tabilo, que aspiraba a repetir la hazaña de su compatriota Cristian Garin (campeón en 2020), sumó su tercera derrota en una final ATP y ascenderá al 42° escalón del ranking.

ADEMÁS: River perdió con Vélez por la ley del ex de Lanzini y sufrió muchos lesionados

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados