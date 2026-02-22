Marcelo Gallardo suspendió la conferencia y evalúa su continuidad en el cargo

La información del club de Núñez marca que el Muñeco está en un momento de reflexión y autocrítica sobre su continuidad como entrenador de River. Por ese explosivo motivo, Marcelo dejó plantados a los periodistas deportivos en la sala de conferencia del José Amalfitani.

River está atravesando la crisis más importante con Gallardo como entrenador: el equipo perdió diez de los últimos quince encuentros ligueros, siendo el conjunto con peor racha de los 30 clubes de la Primera División. Una estadística muy negra, que está muy lejos de la historia de la institución.

Gallardo reflexionará en soledad, hablará con los dirigentes -quienes le dan apoyo para seguir- y tomará la decisión que sería comunicada este lunes en la previa del entrenamiento matutino. En caso de decidir dar un paso al costado, el Muñeco se despediría del club en el próximo encuentro ante Banfield, de este jueves desde las 19.30, en el Monumental.