River perdió con Vélez por la ley del ex de Lanzini y sufrió muchos lesionados

La noche comenzó complicada para River con un gol de Lanzini para Vélez a los cinco minutos de juego: el volante recuperó el balón ante un muy mal pase de Quintero, hizo una gran sucesión de pases hacía adelante con Matías Pellegrini y en el borde del área engañó a Martínez Quarta con ir hacia la banda, se perfiló y sacó un remate preciso que chocó en el primer palo y entró al arco defendido por Franco Armani.

Con una gran presión alta, muchas triangulaciones y mayor intensidad, Vélez pasó por arriba a River y le hizo precio en el primer tiempo. Con un gran mérito del local y la ayuda de los pobres rendimientos individuales y colectivos del visitante, la primera etapa fue un monólogo del conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto. De hecho, el equipo de Gallardo no pateó al arco en los primeros 45 minutos...

Juan Fernando Quintero sintió una molestia en un gemelo y pidió el cambio a los 27 minutos de juego. Y el equipo que en este primer tiempo, como continuidad de los últimos encuentros, solamente se sacaba la responsabilidad dándole todos los balones al colombiano se quedó sin receptores posibles en su cabeza. Posesiones zonzas y cortas que terminaban en robos de Vélez que traían peligro a su arco debido a un Aníbal Moreno que estaba pintado y una defensa débil.

En el descanso, Marcelo Gallardo decidió dos cambios para el complemento: Santiago Beltrán por Franco Armani (habría sentido una molestia de donde se había lesionado) y Kendry Páez por Tomás Galván. El arquerito entró bien, anduvo muy seguro con los pies y le ganó un mano a mano a Braian Romero para mantener en partido a su equipo.

Por su parte, el ecuatoriano protagonizó la primera acción de peligro con un remate tapado por Montoro, desperdició cada córner de River con sus ejecuciones y salió al ratito por una lesión en un hombro. Sí, la tercera lesión que sufrió Gallardo en la noche en Liniers.

Los pibes Joaquín Fleitas e Ian Subiabre y el ingresado Giuliano Galoppo le cambiaron la cara a River: el visitante protagonizó el complemento y mereció el empate ante un Vélez demasiado cansado por el desgaste del primer tiempo y que los cambios de Guillermo ayudaron a resistir pero no a recuperar la imagen mostrada al comienzo. Los recién mencionados se complementaron a un Facundo Colidio que se vio muy solo en el primer tiempo: Driussi fue una sombra...

De todas maneras, las malas definiciones y las atajadas de Montoro no cambiaron el resultado del marcador. River mostró en el complemento argumentos para levantarse del coma -quizás más de amor propio que de fútbol- ante un gran rival y una difícil cancha pero deberá confirmarlo el jueves ante Banfield en el Monumental porque el partido completo está lejos de ser aprobado y no hubo mejoras cuantitativas significativas: volvió a no marcar goles y a perder...