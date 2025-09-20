Deportes |

Tomás Etcheverry sigue firme y está en cuartos de final en el ATP 250 de Hangzhou

El platense Tomás Etcheverry venció al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-4, sin ceder su saque, y se metió entre los ocho mejores del ATP 250.

Tomás Etcheverry atraviesa una semana inspirada en China. El tenista argentino se impuso con autoridad al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, donde irá en busca de su primer título a nivel ATP.

El oriundo de La Plata dominó el encuentro con solidez desde el inicio. Con dos quiebres en el primer set y uno más en el segundo, le bastó para sellar el triunfo sin sobresaltos y con un dato clave: no cedió su servicio en ningún momento. De esta manera, volvió a instalarse entre los mejores ocho de un torneo luego de tres meses de sequía.

GP de Azerbaiyán: Franco Colapinto chocó en el cierre de la Q1 y largará 16º

El buen presente de Etcheverry no comenzó en China: días atrás fue protagonista en la clasificación argentina a la Copa Davis, donde derrotó al neerlandés Jesper de Jong (6-4 y 6-4). En su debut en Hangzhou, ya había mostrado firmeza al superar en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur (6-2 y 6-4).

En cuartos de final lo espera un desafío interesante: el francés Corentin Moutet, un jugador talentoso y de gran capacidad para complicar a cualquiera, aunque con un temperamento inestable que suele jugarle en contra. El duelo está programado para este domingo a las 2:30 de la madrugada (hora argentina).

La jornada en Hangzhou dejó además una sorpresa resonante: el francés Valentin Royer, que entró al cuadro como “lucky loser”, eliminó nada menos que al ruso Andrey Rublev, primer preclasificado. En paralelo, Daniil Medvedev (2°) y Aleksandr Bublik (3°) cumplieron con los pronósticos y también accedieron a cuartos tras vencer al estadounidense Nishesh Basavareddy y al australiano Aleksandar Vukic, respectivamente.

En Chengdu, el otro ATP 250 de la semana, también se conocieron los últimos clasificados a cuartos. Lorenzo Musetti, primer cabeza de serie, superó al croata Dino Prizmic en tres sets. El kazajo Aleksandr Shevchenko y el japonés Taro Daniel dieron la nota al dejar en el camino a Giovanni Mpetshi Perricard y Tallon Griekspoor, mientras que el georgiano Nikoloz Basilashvili derrotó al estadounidense Mackenzie McDonald.

