Tomás Etcheverry sigue firme y está en cuartos de final en el ATP 250 de Hangzhou

El oriundo de La Plata dominó el encuentro con solidez desde el inicio. Con dos quiebres en el primer set y uno más en el segundo, le bastó para sellar el triunfo sin sobresaltos y con un dato clave: no cedió su servicio en ningún momento. De esta manera, volvió a instalarse entre los mejores ocho de un torneo luego de tres meses de sequía.

El buen presente de Etcheverry no comenzó en China: días atrás fue protagonista en la clasificación argentina a la Copa Davis, donde derrotó al neerlandés Jesper de Jong (6-4 y 6-4). En su debut en Hangzhou, ya había mostrado firmeza al superar en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur (6-2 y 6-4).

En cuartos de final lo espera un desafío interesante: el francés Corentin Moutet, un jugador talentoso y de gran capacidad para complicar a cualquiera, aunque con un temperamento inestable que suele jugarle en contra. El duelo está programado para este domingo a las 2:30 de la madrugada (hora argentina).

La jornada en Hangzhou dejó además una sorpresa resonante: el francés Valentin Royer, que entró al cuadro como “lucky loser”, eliminó nada menos que al ruso Andrey Rublev, primer preclasificado. En paralelo, Daniil Medvedev (2°) y Aleksandr Bublik (3°) cumplieron con los pronósticos y también accedieron a cuartos tras vencer al estadounidense Nishesh Basavareddy y al australiano Aleksandar Vukic, respectivamente.

En Chengdu, el otro ATP 250 de la semana, también se conocieron los últimos clasificados a cuartos. Lorenzo Musetti, primer cabeza de serie, superó al croata Dino Prizmic en tres sets. El kazajo Aleksandr Shevchenko y el japonés Taro Daniel dieron la nota al dejar en el camino a Giovanni Mpetshi Perricard y Tallon Griekspoor, mientras que el georgiano Nikoloz Basilashvili derrotó al estadounidense Mackenzie McDonald.