Gran Premio de Azerbaiyán: Franco Colapinto chocó en el cierre de la Q1 y largará 16º

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando tomó mal una curva y chocó contra uno de los paredones del circuito callejero de Bakú. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, partirá desde el 19º puesto.

Un rato antes, el argentino había terminado 15º en la última práctica libre, donde también se mostró más rápido que Gasly.

ssstwitter.com_1758374211814

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo una previa al choque de Colapinto por el accidente del tailandés Alexander Albon (Williams). Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fueron el propio Albon, los franceses Esteban Ocon (Haas) y Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

El argentino tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en las pruebas clasificatorias, tal como ocurrió en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, lo dejó con las manos vacías. Ahora, la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo, si es que quiere sumar sus primeros puntos de la temporada.

Por su parte, Max Verstappen (Red Bull). que viene de conseguir el triunfo en el GP de Italia, logró la pole position gracias a su tiempo de 1:41,117 y largará primero. Será una muy buena oportunidad para el neerlandés, ya que los dos pilotos que están por delante suyo en el campeonato, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri (ambos con McLaren), saldrán 7° y 9°, respectivamente.

La gran sorpresa de la clasificación fue el español Carlos Sainz (Williams), que terminó en el segundo lugar, mientras que el neocelandés Liam Lawson (Racing Bulls) saldrá en el tercer lugar.

La Q3 estuvo marcada por banderas rojas, debido a los choques del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y Piastri.

bakuclasificacion La grilla de largada para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Flavio Briatore habló sobre el futuro de Colapinto en Alpine

El asesor ejecutivo de la escudería francesa confirmó que Franco Colapinto y Paul Aron son los únicos candidatos considerados para acompañar a Pierre Gasly en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la definición, según anticipó, llegará “en una o dos carreras más”.

La declaración fue realizada al medio especializado The Race, donde Briatore descartó versiones que vinculaban a Liam Lawson o Yuki Tsunoda como posibles incorporaciones en caso de dejar Red Bull. El italiano también negó que se evalúe a otros talentos de la Fórmula 2, limitando la elección sólo al argentino y al estonio.

image.png Briatore anticipó que "en una o dos carreras más" definirá si Colapinto sigue en Alpine durante 2026.

“Es entre Franco y Paul”, aseguró Briatore, que desde su regreso a Alpine en 2024 ocupa un rol clave en las decisiones deportivas. Además, valoró el crecimiento de Colapinto en las últimas competencias, pero advirtió sobre las exigencias que implica debutar en la máxima categoría: “Los jóvenes llegan con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros en un equipo enorme, de 1.000 personas. Es una gran responsabilidad”.

En ese marco, Briatore reconoció que varios pilotos llegaron prematuramente a la F1, pero destacó la evolución de figuras como Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y el propio Colapinto. “Después de seis, siete u ocho carreras se puede ver que están mejor. Y ahora Franco está mejor”, subrayó.

Paul Aron, de 21 años, condujo el A525 en la primera práctica del Gran Premio de Italia en Monza, reemplazando a Colapinto. Durante 2025, sumó experiencia en simulador y pruebas específicas, incluyendo el programa TPC con autos de temporadas anteriores y ensayos de neumáticos Pirelli.