Triunfazo de Gimnasia: le ganó sobre el final a Rosario Central en Arroyito

El Lobo se impuso 2-1 en el Gigante de Arroyito con un gol de Ignacio Miramón a los 43 minutos del segundo tiempo, Gimnasia llegó al segundo lugar de la Zona B.
Gimnasia de La Plata consiguió un triunfazo en el Gigante de Arroyito. El equipo de Alejandro Orfila venció 2-1 a Rosario Central por la séptima fecha del Torneo Clausura y se subió al segundo puesto de la Zona B. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Ignacio Miramón apareció a los 43 minutos del segundo tiempo y le dio tres puntos de oro al conjunto platense.
El Canalla había comenzado mejor y tuvo las primeras situaciones claras. Marco Ruben, asistido por Jáminton Campaz, estuvo cerca de abrir el marcador, mientras que Ángel Di María también probó desde afuera del área y se encontró con una buena respuesta de Nelson Insfrán.
A los 30 minutos llegó una de las acciones más polémicas de la tarde. Di María habilitó a Ruben, quien definió para el 1-0. Darío Herrera inicialmente convalidó el gol, pero fue llamado por el VAR y, tras revisar la jugada, decidió anularlo por posición adelantada.
En el complemento, Central mantuvo la iniciativa y nuevamente estuvo cerca con Ruben y Di María. Sin embargo, fue Gimnasia el que encontró el gol. A los 13 minutos, Ignacio Fernández sacó un zurdazo desde afuera del área que pegó en el palo, rebotó en la espalda de Jeremías Ledesma y terminó dentro del arco para el 1-0.
El conjunto rosarino buscó la igualdad y tuvo una gran oportunidad en la cabeza de Campaz, pero Insfrán respondió con una notable atajada. Gimnasia intentó defender la ventaja y lastimar de contra, aunque a medida que pasaban los minutos parecía que Central podía rescatar al menos un punto.
A los 41 minutos, finalmente llegó el empate. Campaz recibió por izquierda, ingresó al área y sacó un zurdazo que parecía buscar el centro. Badaloni intentó dejar pasar la pelota, que terminó sorprendiendo a todos, pegó en el segundo palo y se convirtió en el 1-1.
Pero todavía quedaba una última escena. En el cuarto minuto final, Gimnasia salió rápido y la pelota terminó en los pies de Miramón. El mediocampista remató cruzado desde afuera del área y venció a Ledesma para decretar el 2-1.
El triunfo le permitió al Lobo alcanzar los 13 puntos y ubicarse segundo en la Zona B, junto a Sarmiento de Junín y a una unidad del líder Argentinos Juniors, que todavía debe jugar ante Aldosivi.
Para Central, en cambio, fue otra noche de frustración. El equipo se fue silbado por su público y acumuló un nuevo golpe después de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Además, en la próxima fecha deberá visitar a Newell’s en el clásico rosarino, mientras la continuidad de Jorge Almirón quedó nuevamente bajo cuestionamiento.
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