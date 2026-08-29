Triunfazo de Gimnasia: le ganó sobre el final a Rosario Central en Arroyito

El conjunto rosarino buscó la igualdad y tuvo una gran oportunidad en la cabeza de Campaz, pero Insfrán respondió con una notable atajada. Gimnasia intentó defender la ventaja y lastimar de contra, aunque a medida que pasaban los minutos parecía que Central podía rescatar al menos un punto.

A los 41 minutos, finalmente llegó el empate. Campaz recibió por izquierda, ingresó al área y sacó un zurdazo que parecía buscar el centro. Badaloni intentó dejar pasar la pelota, que terminó sorprendiendo a todos, pegó en el segundo palo y se convirtió en el 1-1.

Pero todavía quedaba una última escena. En el cuarto minuto final, Gimnasia salió rápido y la pelota terminó en los pies de Miramón. El mediocampista remató cruzado desde afuera del área y venció a Ledesma para decretar el 2-1.

El triunfo le permitió al Lobo alcanzar los 13 puntos y ubicarse segundo en la Zona B, junto a Sarmiento de Junín y a una unidad del líder Argentinos Juniors, que todavía debe jugar ante Aldosivi.

Para Central, en cambio, fue otra noche de frustración. El equipo se fue silbado por su público y acumuló un nuevo golpe después de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Además, en la próxima fecha deberá visitar a Newell’s en el clásico rosarino, mientras la continuidad de Jorge Almirón quedó nuevamente bajo cuestionamiento.