Cristina Cosentino, la arquera que llevó a Las Leonas al tercer título mundial

La arquera argentina atajó tres penales australianos ante Países Bajos y volvió a demostrar su especialidad en las definiciones de máxima presión.
Cristina Cosentino fue la gran figura de Las Leonas en la conquista del Mundial de hockey femenino. La arquera atajó tres penales australianos ante Países Bajos en la final y resultó determinante para que Argentina se impusiera 3-1 después del empate 1-1 durante el tiempo reglamentario.
Cosentino, (conocida como “China” o “Cris”), tiene 28 años, nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1997 y mide 1,78 metros. Utiliza la camiseta número 13 y actualmente juega en Banco Nación, club al que llegó en 2016 después de iniciar su carrera curiosamente como delantera en Belgrano Athletic, luego decidió que su lugar estaba bajo los tres palos.
Su historia con el seleccionado argentino comenzó en las categorías juveniles. En 2014 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín y dos años después se consagró campeona del mundo junior, justamente frente a Países Bajos. En 2018 recibió su primera convocatoria al seleccionado mayor.
Con el paso de los años, Cosentino se consolidó como una especialista en definiciones. Su actuación más destacada hasta entonces había sido en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando atajó los cuatro penales australianos ante Alemania en los cuartos de final.
En aquella competencia también fue decisiva en el partido por la medalla de bronce. Argentina derrotó 3-1 a Bélgica en los penales y consiguió el tercer puesto, con Cosentino nuevamente como una de las protagonistas de la definición.
En el Mundial, la arquera ya había tenido una actuación determinante en la semifinal contra Australia. Mantuvo el arco en cero en la victoria 1-0 que permitió a Las Leonas avanzar a la final y llegar al partido decisivo ante las neerlandesas.
Frente a Países Bajos volvió a aparecer en el momento decisivo. Tras el 1-1 de los 60 minutos, Cosentino detuvo tres ejecuciones en la tanda de penales australianos y abrió el camino para la consagración argentina. Después del partido, resumió su emoción en diálogo con la transmisión oficial: “Muy feliz, me pone feliz por las chicas”.
Sobre la preparación para la tanda, la arquera explicó: “Un poco estudiamos los penales; los había visto, pero los siento en el momento. Lo vi, pero no con tantos detalles”. Una vez más, su capacidad para responder bajo presión terminó siendo determinante para que Las Leonas conquistaran su tercera Copa del Mundo.
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