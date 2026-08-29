Cristina Cosentino, la arquera que llevó a Las Leonas al tercer título mundial

En aquella competencia también fue decisiva en el partido por la medalla de bronce. Argentina derrotó 3-1 a Bélgica en los penales y consiguió el tercer puesto, con Cosentino nuevamente como una de las protagonistas de la definición.

En el Mundial, la arquera ya había tenido una actuación determinante en la semifinal contra Australia. Mantuvo el arco en cero en la victoria 1-0 que permitió a Las Leonas avanzar a la final y llegar al partido decisivo ante las neerlandesas.

Frente a Países Bajos volvió a aparecer en el momento decisivo. Tras el 1-1 de los 60 minutos, Cosentino detuvo tres ejecuciones en la tanda de penales australianos y abrió el camino para la consagración argentina. Después del partido, resumió su emoción en diálogo con la transmisión oficial: “Muy feliz, me pone feliz por las chicas”.

Sobre la preparación para la tanda, la arquera explicó: “Un poco estudiamos los penales; los había visto, pero los siento en el momento. Lo vi, pero no con tantos detalles”. Una vez más, su capacidad para responder bajo presión terminó siendo determinante para que Las Leonas conquistaran su tercera Copa del Mundo.