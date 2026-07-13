Un miércoles a las 16 y el país en pausa: la semifinal ante Inglaterra pondrá a prueba el fanatismo argentino

La encuesta también anticipó el costado supersticioso y sentimental que crece a medida que la Copa se acerca. Si Argentina vuelve a salir campeona, el 67 por ciento de los hinchas haría alguna promesa o gesto simbólico: comprar una camiseta o una bandera para el recuerdo, cumplir una promesa personal o religiosa, cambiarse el look o, en el caso del 14 por ciento, tatuarse para siempre la hazaña. Después de las agonías ante Egipto y Suiza, las cábalas ya son parte del plantel.

La ilusión, mientras tanto, está donde los propios hinchas la habían puesto: casi 8 de cada 10 creían antes del torneo que la Selección llegaría a la final o levantaría la Copa, y el equipo de Scaloni va camino a darles la razón. Enfrente estará una Inglaterra que eliminó a Noruega con un doblete de Bellingham y que buscará su primera final desde 1966. El duelo llega con un condimento histórico: por primera vez desde Italia 1990, las semifinales reúnen a cuatro selecciones que ya levantaron la Copa del Mundo.

El miércoles a las 16, las calles se van a vaciar, las oficinas van a poner la tele y medio país va a encontrar una excusa. Porque si algo dejó claro el estudio, y confirman estas semanas de Mundial, es que para el hincha argentino la Selección no es un plan más: es el plan alrededor del cual se acomoda todo lo demás.