Argentina enfrentará a Inglaterra con jugadores que son figuras en la Premier League

La Scaloneta enfrentará al seleccionado inglés por las semifinales del Mundial con futbolistas que brillan en la liga rival: comparten vestuario y rivalidades con sus próximos adversarios.
Argentina volverá a enfrentarse con Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y el partido tendrá un condimento especial para buena parte del plantel de Lionel Scaloni. Cinco de los habituales titulares de la Scaloneta desarrollan sus carreras en la Premier League, donde cada fin de semana compiten y comparten vestuario con varios de los futbolistas que ahora tendrán enfrente en un duelo decisivo por un lugar en la final.
Los protagonistas son Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa; Cristian Romero, defensor del Tottenham; Lisandro Martínez, zaguero del Manchester United; Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea; y Alexis Mac Allister, figura del Liverpool. A ellos se suman Marcos Senesi, reciente incorporación de Tottenham tras su paso por Bournemouth, y Valentín Barco, flamante refuerzo del Chelsea, aunque ambos suelen comenzar los partidos desde el banco.
Dibu Martínez comparte equipo con Ezri Konsa en Aston Villa, Enzo Fernández es compañero de Reece James en Chelsea, Romero integra el plantel de los Spurs con Djed Spence y Lisandro Martínez coincide con Kobbie Mainoo en Manchester United. Además, Harry Kane compartió varias temporadas con el Cuti durante su etapa en Tottenham antes de pasar al Bayern Múnich.
Mac Allister, autor de uno de los goles en la victoria sobre Suiza, remarcó el respeto que siente por el país donde juega desde hace varios años, aunque reconoció que el encuentro tendrá una carga emocional diferente. "Desde el primer día que llegué a Inglaterra la gente siempre me trató 10 puntos. Entendemos toda la historia que hay detrás, pero va a ser un partido muy especial. Desde mi lado, siempre el respeto por ellos. Pero, obviamente, en la cancha, a dar lo mejor", expresó el mediocampista, que pasó por Brighton antes de convertirse en figura del Liverpool.
En la misma línea se manifestó Dibu Martínez, quien vive en Inglaterra desde la adolescencia y construyó allí gran parte de su carrera profesional. "El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos", aseguró el arquero de la Selección, una de las piezas fundamentales del equipo de Scaloni en las últimas competencias internacionales.
Después de eliminar a Suiza en el tiempo suplementario, Argentina buscará un lugar en la final del Mundial cuando enfrente a Inglaterra este miércoles desde las 16, en Atlanta. Además del peso histórico de un cruce que siempre despierta expectativa, el partido pondrá cara a cara a varios de los principales protagonistas de la Premier League, acostumbrados a enfrentarse cada fin de semana, pero ahora con el pase a la final de una Copa del Mundo en juego.
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