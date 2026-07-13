Argentina enfrentará a Inglaterra con jugadores que son figuras en la Premier League

El gol de Mac Allister para el 1-0 de Argentina sobre Suiza

¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA. #ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9hZ1Z1NBTT — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026

En la misma línea se manifestó Dibu Martínez, quien vive en Inglaterra desde la adolescencia y construyó allí gran parte de su carrera profesional. "El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos", aseguró el arquero de la Selección, una de las piezas fundamentales del equipo de Scaloni en las últimas competencias internacionales.

Después de eliminar a Suiza en el tiempo suplementario, Argentina buscará un lugar en la final del Mundial cuando enfrente a Inglaterra este miércoles desde las 16, en Atlanta. Además del peso histórico de un cruce que siempre despierta expectativa, el partido pondrá cara a cara a varios de los principales protagonistas de la Premier League, acostumbrados a enfrentarse cada fin de semana, pero ahora con el pase a la final de una Copa del Mundo en juego.