Haaland le puso presión a Inglaterra: "Definitivamente, van a pasar a ellos"

El delantero insistió en que Inglaterra llega como amplio candidato a quedarse con la serie y consideró que toda la presión recae sobre el conjunto dirigido por los Tres Leones. " Todavía son muy bajas las posibilidades para Noruega, así que creo que hay algunos claros favoritos ahí afuera. Inglaterra es uno de ellos, así que creo que todos ustedes deberían poner toda la presión sobre los ingleses", sostuvo. Además, destacó el momento que atraviesa al disputar su primera Copa del Mundo: "Es maravilloso estar aquí en el Mundial y poder jugar en un gran escenario con mis amigos".