Haaland le puso presión a Inglaterra: "Definitivamente, van a pasar a ellos"

El goleador de Noruega volvió a apelar a la ironía antes del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026 y señaló a los ingleses como los grandes favoritos frente a su Noruega.
Erling Haaland volvió a dejar una declaración fiel a su estilo en la previa del cruce entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. Durante la conferencia de prensa, el goleador de los Vikingos Rojos apeló a la ironía al referirse al favoritismo de su rival y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Creo que todos deberían mantenerse humildes, pero sí deben estar seguros de que van a pasar".
El delantero insistió en que Inglaterra llega como amplio candidato a quedarse con la serie y consideró que toda la presión recae sobre el conjunto dirigido por los Tres Leones. " Todavía son muy bajas las posibilidades para Noruega, así que creo que hay algunos claros favoritos ahí afuera. Inglaterra es uno de ellos, así que creo que todos ustedes deberían poner toda la presión sobre los ingleses", sostuvo. Además, destacó el momento que atraviesa al disputar su primera Copa del Mundo: "Es maravilloso estar aquí en el Mundial y poder jugar en un gran escenario con mis amigos".
No es la primera vez que Haaland utiliza este recurso durante el torneo. Antes del partido frente a Francia, por la fase de grupos, también había minimizado las chances de su selección con otra declaración cargada de sarcasmo: "Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo".
En aquella oportunidad, los franceses se impusieron por 4-1, aunque Noruega presentó una formación alternativa al tener asegurada la clasificación a la siguiente ronda. Además, previo al cruce con Brasil también los declaró como ganadores del duelo y terminaron dando el batacazo dejándolos afuera en octavos de final del certamen.
Más allá de sus declaraciones, Haaland está siendo una de las grandes figuras del Mundial con siete goles en cuatro partidos disputados y resultó decisivo en la fase eliminatoria. Marcó el tanto del triunfo agónico frente a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y luego firmó un doblete ante Brasil para sellar una de las mayores sorpresas del certamen y clasificar a Noruega a los cuartos de final.
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