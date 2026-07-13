El dato positivo que ilusiona a Argentina de cara a la semifinal con Inglaterra

La primera semifinal de la historia argentina fue en Uruguay 1930 y terminó con una contundente goleada por 6-1 sobre Estados Unidos. Carlos Peucelle y Guillermo Stábile marcaron dos goles cada uno, mientras que Luis Monti y Alejandro Scopelli completaron la cuenta. A diferencia de otras ediciones, el Mundial de 1978 no tuvo semifinales, ya que el formato contemplaba una segunda fase de grupos que Argentina ganó para acceder directamente a la final, donde conquistó su primer título mundial.