El dato positivo que ilusiona a Argentina de cara a la semifinal con Inglaterra

La Selección mantiene un registro perfecto en esta instancia de la Copa del Mundo: ganó las cinco semifinales que disputó e intentará extender esa racha ante los ingleses.
Argentina afrontará este miércoles una nueva semifinal de la Copa del Mundo cuando enfrente a Inglaterra en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni intentará mantener una estadística que alimenta la ilusión de los hinchas: cada vez que la Selección alcanzó esta instancia logró avanzar a la final. Hasta el momento disputó cinco semifinales mundialistas y salió victoriosa en todas, aunque con recorridos y contextos muy diferentes.
El antecedente más reciente fue en Qatar 2022, cuando la Albiceleste goleó 3-0 a Croacia con una actuación brillante de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez. Ocho años antes, en Brasil 2014, el equipo dirigido por Alejandro Sabella eliminó a Países Bajos tras igualar sin goles y ganar 4-2 en la definición por penales, con Sergio Romero como gran figura gracias a dos atajadas decisivas.
En Italia 1990, el seleccionado de Carlos Bilardo volvió a apoyarse en los penales para dejar en el camino al anfitrión. Después del 1-1 en los 120 minutos, Sergio Goycochea atajó los remates de Roberto Donadoni y Aldo Serena para sellar el 4-3 desde los doce pasos. Cuatro años antes, en México 1986, el equipo liderado por Diego Maradona superó 2-0 a Bélgica con un doblete del capitán y se clasificó a la recordada final frente a Alemania Federal.
La primera semifinal de la historia argentina fue en Uruguay 1930 y terminó con una contundente goleada por 6-1 sobre Estados Unidos. Carlos Peucelle y Guillermo Stábile marcaron dos goles cada uno, mientras que Luis Monti y Alejandro Scopelli completaron la cuenta. A diferencia de otras ediciones, el Mundial de 1978 no tuvo semifinales, ya que el formato contemplaba una segunda fase de grupos que Argentina ganó para acceder directamente a la final, donde conquistó su primer título mundial.
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