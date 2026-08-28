Unión fue contundente, goleó a Sarmiento y volvió a zona de clasificación

Unión pudo ampliar la diferencia diez minutos después. Ignacio Malcorra recibió sobre la derecha, se perfiló para su zurda y sacó un remate que superó a Ayala, pero la pelota terminó rozando el travesaño.

Sarmiento lo fue a buscar

Sarmiento salió al segundo tiempo decidido a buscar el empate y tuvo su primera aproximación con una volea de Ulises Giménez que terminó en las manos de Matías Mansilla. Sin embargo, el Tatengue aprovechó los espacios que dejó la visita y volvió a golpear.

A los 15 minutos, Malcorra avanzó por la derecha y envió un centro rasante que encontró a Tarragona completamente libre en el segundo palo. El delantero solamente tuvo que empujar la pelota para marcar el 2-0 y completar su doblete. Así, volvió a convertir dos veces en un mismo partido, tal como había ocurrido en la fecha anterior frente a Aldosivi.

El tercero llegó a los 29 minutos y tuvo como protagonista a Malcorra. El volante, uno de los referentes del equipo, recibió sobre la derecha, se acomodó y sacó un remate espectacular con el borde externo de su zurda. La pelota tomó un efecto inalcanzable para Ayala y terminó entrando junto al segundo palo.

Fue además un gol especial para Malcorra, quien consiguió así su primer tanto desde su regreso al club.

Sarmiento logró descontar a los 33 minutos. Después de una serie de rebotes en el borde del área, Mavilla tomó la pelota y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo derecho de Mansilla para establecer el 3-1.

Otro golpe de Unión

La reacción, sin embargo, no alcanzó. Unión volvió a golpear en el tramo final y sentenció la goleada. Ramírez presionó en la salida, aprovechó una desatención defensiva, recuperó la pelota y quedó mano a mano con Ayala. El delantero definió con un remate bajo y marcó el 4-1 definitivo.

El tanto también tuvo un sabor especial para "La Perla", ya que fue su primero en cinco partidos con la camiseta del Tatengue.

Con la goleada, Unión alcanzó los 10 puntos y trepó al sexto lugar de la Zona A, dentro de los ocho equipos que actualmente avanzan a la próxima instancia. Además, quedó a tres unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Sarmiento, en tanto, continúa segundo en la Zona B, con 12 puntos, aunque perdió la posibilidad de alcanzar la cima y dejó atrás una racha histórica de cuatro triunfos consecutivos en Primera.

En la próxima fecha, Unión recibirá a Instituto de Córdoba el lunes 7 de septiembre, desde las 21.15. Sarmiento, por su parte, visitará a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 4, a partir de las 16.45.