Increíble: River tendrá cuatro técnicos en el año como en el caótico 1982

River perdió con Aldosivi y se despidió en 16avos de final de la Copa Argentina, está anteúltimo en la Zona B del Clausura, afuera de los puestos de clasificación a las copas del 2027 y la gota que rebalsó el vaso fue la temprana eliminación en la Copa Sudamericana en octavos de final en manos de Independiente Santa Fe en el Monumental.

Chacho decidió presentar la renuncia al cargo al no darse los resultados y la noticia fue oficializada en una conferencia de prensa donde el presidente Stefano Di Carlo también informó que Ponzio se hará provisoriamente cargo del equipo desde el próximo compromiso -el domingo ante Banfield en el Sur- hasta la llegada de un nuevo entrenador. De todas maneras, desde Núñez deslizan que el León estará al frente del equipo en lo que queda del año.

La crisis deportiva de River, que no es campeón desde marzo de 2024 cuando el equipo de Martín Demichelis conquistó la Supercopa Argentina 2023, derivó en este presente de constante cambió de timón del barco que solamente es comparable al caótico 1982, cuando estuvieron Alfredo Di Stéfano, Vladislao Cap, José Manuel Vázquez y José Ramos Delgado como entrenadores del Millonario. Una situación que también se dio en un contexto político-social especial, con la Guerra de Malvinas en plena dictadura encabezada por Leopoldo Galtieri.

Di Stéfano, leyenda del fútbol surgida en las inferiores de River y que dio sus primeros pasos allí antes de brillar en Real Madrid, volvió al club en 1981, unos 32 años después de su partida como futbolista. En ese lapso, se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia y comenzó su carrera como entrenador, con la particularidad de dirigir a Boca y sacarlo campeón dos veces. Pese a ese antecedente, logró calzarse el buzo de DT de River y ganó el Nacional 1981. Obviamente, el club de Núñez inició 1982, sin imaginarse lo caótico que sería, con él como entrenador.

Sin embargo, River no pudo contar con sus principales figuras en el Nacional 1982 porque fueron a jugar el Mundial de España con la Selección: Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Américo Gallego, Julio Olarticoechea y Mario Alberto Kempes. Con un equipo diezmado y repleto de juveniles, la campaña del Millonario fue flojísima: sextos en una zona de ocho en la primera fase y sufriendo la peor goleada con Boca de la historia: perdieron 5 a 1 en el Monumental. En este contexto, Di Stéfano dejó el cargo de entrenador.

Vladislao Cap, quien era el entrenador de Boca, pasó directamente a ser el técnico de River, en un acto curioso en la historia del fútbol argentino. El chaqueño, quien había jugado en los años 60' en el Millonario y en la Albiceleste, dirigió solo 10 partidos a La Banda entre julio y agosto debido su fallecimiento por un paro cardíaco en medio de una internación por un cáncer de pulmón. Por ese triste motivo, José Manuel Vázquez se convirtió en el tercer DT de River en 1982: estuvo entre septiembre y diciembre.

Pero, otra vez los malos resultados no le permitieron terminar el año calendario: José Ramos Delgado encaró la parte final del 1982 en vistas al 1983 transformándose en el cuarto técnico. El desastre del Nacional 82' continuaría con la decepción de la Copa Libertadores, donde después de ganar su grupo de la primera fase no estuvo a la altura en el triangular de semifinales con Peñarol y Flamengo, donde cayó de local y visitante con ambos, despidiéndose del certamen como consecuencia. Como si fuera poco, el equipo acabó 10° en el campeonato largo local de 19 equipos y 36 fechas que se jugó en el segundo semestre, en donde tuvo un racha de diez duelos sin conocer la victoria.

En un año crisis deportiva y de inestabilidad en el cargo de entrenador, como en aquel caótico 82', River buscará volver a ser feliz con Leonardo Ponzio de entrenador y tres objetivos por delante: ganar el Superclásico en La Bombonera, ser campeón del Torneo Clausura y clasificar a alguna copa internacional para 2027.