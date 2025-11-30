Vandalizaron una estatua de Lionel Messi en el centro de Mar del Plata

El homenaje, ubicado en la esquina de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad balnearia, fue impulsado por un café marplatense en 2018 y reconstruido en 2022 tras la consagración en Qatar. Esta vez, volvió a ser blanco de vandalismo.

El antecedente inmediato había sido la decapitación de la estatua, un episodio que ahora se repitió con otro daño severo: las piernas y el torso de la estatua del capitán argentino. Según pudo verse en un video, dos adolescentes empujaron la estatua y huyeron del lugar cuando cayó al piso.

El hecho se produjo en medio de la tensión entre la AFA y el Gobierno, escenario que multiplicó murales y expresiones críticas vinculadas a fallos arbitrales y al título otorgado a Rosario Central. Parte de la discusión pública derivó hacia cuestionamientos a Claudio Tapia, aunque nada indica que el ataque a la estatua responda a esa disputa.

estatuamessi2 La estatua de Messi volvió a ser destrozada en Mar del Plata.

“Esta es la segunda vez que pasa. Hace unos dos años, después del Mundial de Qatar, le arrancaron la cabeza a la estatua. La hicimos con la copa y a los tres días, en un partido de Copa América, pasó uno y le arrancó la oreja. Son cosas que pasan”, lamentó Daniel, el dueño del café El Nuevo Mundial.

“Lo que pasa con la estatua es muy fuerte. Pibes se acercan para ponerle los botines a Messi para que les dé suerte antes de un partido. La gente pasa y lo abraza, le da un beso. La cantidad de fotos es tremenda", agregó en declaraciones a la prensa marplatense.

Obra del artista Rodolfo Bayón, la estatua había sido creada en 2018 y reinaugurada con una puesta en valor especial en la que se le había agrado la Copa del Mundo.

"Siempre tengo ganas de homenajear a Messi. Tengo ganas de hacerla de nuevo, pero venimos de un año complicado. Estamos muy identificados con la estatua de Messi. Para las generación viejas el café es el del Mundial 1978, para las nuevas el café de Messi”, resumió Daniel.