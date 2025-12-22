Video: el festejo fallido de un jugador de Zambia que casi se rompe el cuello

En el encuentro del Grupo A, Mali abrió el marcador en el estadio Mohammed V, de Casablanca, con un gol de Lassine Sinayoko a los 16 minutos del segundo tiempo. El mediocampista, que juega en el Auxerre de Francia, aprovechó una distracción defensiva para convertir. Sin embargo, en el tiempo adicional, Zambia logró el empate.

Patson Daka recibió un centro de Mathews Banda y, solo en el área, cabeceó al gol, superando al arquero Djigui Diarra. Al celebrar, corrió con los brazos abiertos, pero al intentar una medialuna, perdió el equilibrio y cayó de cabeza, doblando el cuello de forma alarmante.

El delantero de 27 años, que juega en el Leicester de Inglaterra, no pudo continuar con el festejo y quedó en el suelo. Sus compañeros se acercaron para abrazarlo, aunque algunos estaban preocupados por su estado. Mientras tanto, el resto del equipo seguía celebrando el gol que significó el empate.

A pesar de que Daka logró levantarse y continuar el partido, la federación anunció que se someterá a estudios para descartar posibles lesiones en el cuello que podrían dejarlo fuera de los próximos partidos. Esto sería un golpe duro para Zambia, que espera contar con su goleador durante todo el torneo.

El partido, correspondiente a la primera fecha del grupo A, concluyó 1-1. Es importante destacar que, en el mismo grupo, el anfitrión comenzó con una victoria que incluyó un espectacular gol de chilena de Ayoub El Kaabi. Este lunes, Sudáfrica también triunfó sobre Angola por 2-1 en el Grupo B.

La Copa Africana de Naciones tiene lugar en Marruecos y se desarrollará hasta el 18 de enero. Participan 24 equipos divididos en seis zonas de cuatro selecciones. Los dos mejores de cada grupo, junto con los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, continuando hasta la definición, que se disputará en Rabat.

La competencia seguirá el martes con los enfrentamientos de República Democrática del Congo contra Benín, Senegal ante Botsuana y Nigeria frente a Tanzania.