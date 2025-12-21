Acassuso ascendió a la Primera Nacional: escandalosa batalla campal en el final

Tras ganar 1 a 0 en la ida de local, con un gol de Felipe Senn sobre el final del primer tiempo, Acassuso logró empatar 1 a 1 de visitante en la vuelta y por la ventaja conseguida en la ida ganó el reducido de la categoría. De esta manera, volverá después de 79 años a la segunda división del fútbol argentino.

En la vuelta, Acassuso golpeó primero en Maschwitz con el gol de David Escalante, que estiró la diferencia y le dio tranquilidad al visitante. El Tricolor reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate con un tanto de Nahuel Troxler, pero no le alcanzó para revertir la historia y forzar un nuevo desenlace.

El encuentro de ida se había disputado en el estadio La Quema, donde Acassuso se impuso 1-0 con un tanto de Felipe Senn sobre el cierre del primer tiempo. En aquel compromiso, el Tricolor terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Ian Pérez y Franco Almanza, bajas sensibles para la revancha decisiva.

Tras el pitido final del árbitro, Hernán Mastrángelo, en la vuelta los futbolistas protagonizaron una batalla campal en el estadio de Armenio en la que se pudieron ver piñas, patadas, corridas y sujeciones para que intentar que no haya golpes de puños dentro del verde césped.

Por suerte, la situación no escaló a mayores y a los pocos minutos se pudieron contener a los involucrados para que los dirigidos por Darío Lema puedan festejar con lágrimas en los ojos junto a la gente que fue a bancar hasta Ingeniero Maschwitz.