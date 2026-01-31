Drama en Córdoba: un policía rescató a un niño de 11 años de morir ahogado

El episodio tuvo lugar en el espejo de agua local, donde un efectivo policial recientemente egresado y afectado al Operativo Verano advirtió que el menor presentaba serias dificultades para mantenerse a flote. Al notar la gravedad de la situación y el riesgo inminente para la vida del niño, el uniformado actuó de manera inmediata.

Ante la emergencia, el agente ingresó al agua y realizó las maniobras necesarias para rescatarlo, logrando sacarlo del río y llevarlo hasta la orilla. El menor fue asistido en estado consciente, mientras la situación generaba una profunda preocupación entre las personas presentes y motivaba la rápida intervención de las fuerzas de seguridad que custodian la zona turística.

Niño recatado por el policia 2

Una vez fuera del agua, el niño recibió las primeras atenciones en el lugar mientras se aguardaba la llegada del personal médico. Minutos más tarde, un servicio de emergencias arribó al sitio y dispuso el traslado preventivo del menor a un hospital local, con el objetivo de realizar una evaluación médica completa.

Según informaron fuentes oficiales, la derivación se realizó para descartar posibles complicaciones y controlar su estado de salud tras el episodio de asfixia por inmersión. El accionar del policía fue determinante para evitar una tragedia, en el marco de las actividades recreativas propias de la temporada estival en la provincia de Córdoba.