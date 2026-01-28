A pesar de la baja actividad bursatil, el riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos

El S&P Merval que llegó a avanzar 1,4%, cayó 1,1% a 3.209.134,520 puntos básicos. Las tres acciones que más pierden valor fueron: Transener (-3,7%), Cresud (-3,3%) y Ternium (-2,7%).

Entre los ADRs argentinos se destaca una rueda negativa, con Cresud liderando las bajas al retroceder 3,8%, seguida de BBVA, que cayó 3,3%, y de Edenor, que perdió 3,2%.

Por su parte el Banco Central (BCRA) compró este martes US$ 33 millones, llegando a 18 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas quedaron en US$ 46.159 y la entidad financiera lleva comprados más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero.

image

En el segmento minorista, el dólar oficial se movió en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el promedio informado por el Banco Central (BCRA) se ubica en $1.463,92.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.444,50 para la venta, $2 por encima que en la rueda anterior.

El denominado dólar blue o paralelo cedió $5 y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL operó a $1.505,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%. El dólar MEP cotizó a $1.461,45 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.904,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin operó a $1.509,01, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, se movió en los u$s89.798, según Binance.