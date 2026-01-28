A pesar de la baja actividad bursatil, el riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos

El riego país, que mide la JP Morgan, quedó en 491 puntos manteniendo bajos niveles históricos. El dólar oficial cotizó estable en el Banco Nación.
La tendencia de los papeles argentinos en Wall Street pasó a negativa por la tarde de este miércoles, en parte por la falta de impulso en las bolsas de Nueva York, que descontaron las subas iniciales. De todos modos el riego país que mide JP Morgan se mantuvo debajo de los 500 puntos y se detuvo en 491.
El S&P Merval que llegó a avanzar 1,4%, cayó 1,1% a 3.209.134,520 puntos básicos. Las tres acciones que más pierden valor fueron: Transener (-3,7%), Cresud (-3,3%) y Ternium (-2,7%).
Entre los ADRs argentinos se destaca una rueda negativa, con Cresud liderando las bajas al retroceder 3,8%, seguida de BBVA, que cayó 3,3%, y de Edenor, que perdió 3,2%.
Por su parte el Banco Central (BCRA) compró este martes US$ 33 millones, llegando a 18 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas quedaron en US$ 46.159 y la entidad financiera lleva comprados más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero.
En el segmento minorista, el dólar oficial se movió en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el promedio informado por el Banco Central (BCRA) se ubica en $1.463,92.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.444,50 para la venta, $2 por encima que en la rueda anterior.
El denominado dólar blue o paralelo cedió $5 y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
El dólar CCL operó a $1.505,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%. El dólar MEP cotizó a $1.461,45 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.904,50.
El dólar cripto o dólar Bitcoin operó a $1.509,01, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, se movió en los u$s89.798, según Binance.
