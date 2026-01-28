El fuerte reclamo de Benito Fernández por la crisis de la industria textil y la carga impositiva

Con más de 40 años de trayectoria, Fernández contó que en 2025 se vio obligado a cerrar su línea de "Prêt-à-porter", una decisión que se suma a las quiebras que atravesó en 2001 y 2020. “Por tercera vez en mi país me fundí”, afirmó en declaraciones al canal "A24", al explicar que decidió concentrarse únicamente en la alta costura y en las licencias de su marca, como perfumes, zapatillas, muebles y un edificio que lleva su nombre.

“Hace cuatro gobiernos que nos vienen destruyendo"

El diseñador detalló que en el segmento que cerró empleaba a 14 personas y trabajaba con ocho talleres. Sostuvo que producir en la Argentina se volvió inviable. “Hace cuatro gobiernos que nos vienen destruyendo”, expresó, al tiempo que cuestionó una carga impositiva del 52%, que considera incompatible con cualquier intento de inversión.

Fernández remarcó que no reclama subsidios, sino un Estado que acompañe al sector, como ocurrió en países como España o Brasil, que hoy son potencias en la moda tras políticas de apoyo sostenidas. “En la Argentina hay diseño y talento, pero los gobiernos no apoyan a esta industria”, señaló.

industria foto (1).jpg La actividad industrial creció en octubre motorizada por el sector textil.

El diseñador indicó que, si el Gobierno implementa medidas para fomentar la actividad, evaluaría volver a abrir su marca bajo un esquema de franquicias o con un socio. Explicó que uno de los principales problemas del prêt-à-porter fue el desfasaje financiero: debía afrontar el costo de la producción antes de vender y cobrar a plazos, mientras que a él sus proveedores le reducían los tiempos de pago.

En la alta costura, en cambio, la lógica es distinta. “Invierto cuando me dejan la seña y cuando termino el vestido me lo pagan”, explicó, y agregó que, pese a la baja del consumo, este segmento permite resistir mejor por requerir una inversión inicial menor.

Sobre la apertura de importaciones, Fernández aclaró que no se opone a la competencia, aunque consideró que el proceso debería haber sido más gradual y acompañado por políticas de protección a la industria local. Advirtió que el ingreso masivo de prendas importadas afecta especialmente a los talleres y a las marcas pequeñas, y sostuvo que “la ropa china está destrozando el mercado local”.

Si bien celebró la llegada de marcas internacionales como "Victoria’s Secret" o "Sandro", señaló que sus precios siguen siendo elevados en la Argentina debido al peso de los impuestos.

La crisis de la industria textil local

La industria textil fue la más afectada según la ONG Defendamos Buenos Aires.

La situación que describió Fernández se enmarca en una crisis más amplia del sector textil-indumentaria, que en los últimos meses registró cierres de fábricas, despidos y suspensiones. Entre los casos recientes se encuentra la empresa Emilio Alal, que cerró sus plantas en Corrientes y Chaco y desvinculó a más de 260 empleados, y el Grupo Dass, que despidió trabajadores en Misiones y cerró previamente su planta en Coronel Suárez.

También se suma la situación de Eseka S.A., fabricante de lencería para marcas reconocidas, que desvinculó a 140 empleados en la Ciudad de Buenos Aires, y el cierre por tiempo indefinido de la planta de TN & Platex en Tucumán, que derivó en la suspensión de 190 trabajadores.

En este contexto, Fernández advirtió que, sin cambios estructurales, la crisis del sector seguirá profundizándose y afectando tanto a diseñadores como a talleres y trabajadores de toda la cadena productiva.