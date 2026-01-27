Economía |

El riesgo país quedó debajo de los 500 puntos por primera vez desde 2018

Cerró en 464 puntos, el nivel más bajo desde el 11 de junio de 2018, t subieron los bonos argentinos. El Banco Central volvió a comprar dólares.

El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años, desde el 11 de junio de 2018. Según la medición de la JP Morgan cerró la jornada en 494 puntos.

En Wall Street los bonos soberanos operan al alza. Entre los ADRs argentinos que operan en Nueva York, las principales subas las lideró Cresud, que avanzó 8,8%, seguida por BBVA Argentina (+5,2%), Telecom (+3,7%) e YPF (+3,3%).

ADEMÁS: Milei vs. Techint: el cruce por los caños del gasoducto de Vaca Muerta

El S&P Merval subió 2,4% a 3.207.477,80 puntos básicos, mientras que medido en dólares avanzó 2,5% a 2.115,18 unidades y toca su máximo nivel desde el 31 de enero de 2025.

Crecen las reservas del BCRA

Por su parte el Banco Central (BCRA) compró este martes US$ 32 millones, llegando a 17 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas quedaron en US$ 45.779 y la entidad financiera lleva comprados más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero.

El dólar oficial minorista operó en el Banco Nación a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta. Mientras que en el segmento mayorista cerró en $1.440.

ADEMÁS: El Gobierno extendió la emergencia del gas hasta 2027

El denominado dólar blue o paralelo cerró estable en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

Dólar MEP cerró en $1.466,7 para la comprar y $1.469,3 para la venta. El Dólar Contado Con Liquidación (CCL) operó a $1.513,3 para la compra y en $1.513,7 para la venta.

