El riesgo país quedó debajo de los 500 puntos por primera vez desde 2018

En Wall Street los bonos soberanos operan al alza. Entre los ADRs argentinos que operan en Nueva York, las principales subas las lideró Cresud, que avanzó 8,8%, seguida por BBVA Argentina (+5,2%), Telecom (+3,7%) e YPF (+3,3%).

El S&P Merval subió 2,4% a 3.207.477,80 puntos básicos, mientras que medido en dólares avanzó 2,5% a 2.115,18 unidades y toca su máximo nivel desde el 31 de enero de 2025.

Crecen las reservas del BCRA

Por su parte el Banco Central (BCRA) compró este martes US$ 32 millones, llegando a 17 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas quedaron en US$ 45.779 y la entidad financiera lleva comprados más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero.

El dólar oficial minorista operó en el Banco Nación a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta. Mientras que en el segmento mayorista cerró en $1.440.

El denominado dólar blue o paralelo cerró estable en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

Dólar MEP cerró en $1.466,7 para la comprar y $1.469,3 para la venta. El Dólar Contado Con Liquidación (CCL) operó a $1.513,3 para la compra y en $1.513,7 para la venta.