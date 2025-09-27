Actividad económica: creció 0,7% en agosto y 5,5% en un año

Con este resultado, el acumulado de los primeros ocho meses de 2025 exhibió un incremento de 5,8% frente al mismo período del año pasado. El estudio destacó que el mayor aporte al crecimiento provino de la intermediación financiera y del comercio, especialmente el mayorista, junto con la industria manufacturera y el sector de minas y canteras.

No obstante, el informe advierte que el panorama hacia adelante sigue siendo frágil. “Más allá del rebote de agosto, el escenario es desafiante: las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del gobierno aumentaron la incertidumbre sobre una economía ya aletargada”, subrayaron. Según el análisis, el reciente respaldo explícito de Estados Unidos sirvió para calmar a los mercados y despejar dudas inmediatas sobre la sostenibilidad del programa económico, aunque la evolución futura parece depender en buena medida del resultado electoral de octubre.

Embed En agosto la actividad económica se recuperó de la caída de julio, según el IGA (Índice General de Actividad)

En agosto el IGA subió 0,7% respecto de julio y 5,5% interanual. pic.twitter.com/AGfb0rAvrT — Fausto Spotorno (@fspotorno) September 27, 2025

El detalle sectorial del IGA muestra contrastes significativos. Agricultura y ganadería registró en agosto una caída de 2,2% interanual, con retrocesos similares en la producción agrícola (-2,1%) y ganadera (-2,3%). En lo que va del año, acumula una baja de 2,3%, aunque su peso relativo en el tercer trimestre es menor.

La industria manufacturera logró una expansión interanual de 1,7% en agosto y suma una mejora acumulada de 2,5%. El repunte mensual de 1,1% obedeció principalmente a la producción aceitera y automotriz, luego de dos meses de caídas.

En cambio, electricidad, gas y agua mostró una contracción interanual de 4,7% en agosto y acumula una baja de 3% en el año. Según Cammesa, la menor demanda residencial explica en gran parte la caída en la generación eléctrica.

Minas y canteras volvió a ser uno de los motores del crecimiento, con una suba de 4,9% en agosto y de 8% en los primeros ocho meses, gracias a la expansión de la producción de petróleo crudo.

El repunte privado se conoció días después del informe oficial del INDEC sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que en julio había registrado subas en 11 de los 15 sectores relevados. Allí se destacó la intermediación financiera, con un salto de 23,2%, y la explotación de minas y canteras, con un alza de 13,4% interanual. También mostraron incrementos comercio mayorista y minorista (2,1%), transporte y comunicaciones (1,5%), construcción (3%), enseñanza (1,2%) y servicios sociales y de salud (1,2%).

En este marco, el rebote de agosto aparece como una señal alentadora en un año marcado por la volatilidad política y financiera. Sin embargo, el informe advierte que la recuperación aún es frágil y dependerá de la capacidad del gobierno para sostener la estabilidad y garantizar un horizonte más claro para los sectores productivos.