Economía |

ARCA y un nuevo régimen de IVA de para vendedores digitales: cómo funciona y desde cuándo

ARCA puso en marcha un nuevo esquema de IVA para quienes venden por plataformas digitales y redefinió los criterios de habitualidad que determinan si un usuario debe tributar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a aplicar un nuevo régimen de IVA para ventas y servicios realizados en plataformas digitales como Mercado Libre. La resolución rige desde el 1° de diciembre y ajusta los parámetros que marcan cuándo una actividad pasa a ser considerada habitual.

El cambio determina que deberán tributar quienes realicen operaciones frecuentes sin estar inscriptos en IVA, exentos o adheridos al Monotributo. La habitualidad se define por la cantidad de ventas y el monto acumulado dentro de un período mensual o cuatrimestral, lo que amplía el universo de usuarios alcanzados por el impuesto.

ARCA explicó que los límites anteriores habían quedado desactualizados por la inflación y por el crecimiento del comercio electrónico. Con la nueva resolución, las ventas de bienes usados solo quedan exceptuadas si se declaran por debajo del tope fijado, mientras que el resto de las operaciones se evaluará según el volumen y la recurrencia de actividad en las plataformas.

Quienes superen los parámetros serán clasificados como “sujetos no categorizados” desde el mes siguiente y permanecerán en esa condición hasta inscribirse en IVA o Monotributo o hasta dejar de cumplir los criterios de habitualidad. Las plataformas, además, deberán verificar la identidad tributaria de los vendedores e incluir percepciones claramente discriminadas en las facturas emitidas.

Como parte del cambio, la notificación ya no llegará al domicilio fiscal electrónico. Toda la información relacionada con alícuotas y motivos de percepción estará disponible en el servicio con Clave Fiscal “Nuestra Parte”, en un contexto donde el comercio electrónico ya concentra alrededor de un cuarto del consumo total argentino.

