ATE analiza adelantar el paro nacional ante la posibilidad de 28.000 despidos en el Estado

La advertencia, señalaron desde el sindicato, surgió ante trascendidos internos que activaron la alarma en todo el sector público.

Según confirmaron fuentes gremiales, las cesantías apuntarían a áreas sensibles del Estado como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, Inta, Inti y Enacom.

ANTE UN NUEVO INTENTO DE RECORTAR EL 10% DE LA PLANTA ESTATAL, ATE EVALÚA ADELANTAR EL PARO NACIONAL!!@fedesturze es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No…

La posible magnitud del recorte llevó a que la organización convoque “a sus instancias orgánicas” para definir si adelanta la medida de fuerza aprobada en el plenario del 27 de noviembre en San Luis.

En paralelo, el Consejo Federal de ATE resolvió recientemente que el sindicato realizará un paro nacional con movilización el día en que el Congreso debata la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La decisión fue unánime entre las 191 seccionales y faculta además a la conducción a lanzar protestas sorpresivas durante diciembre.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, endureció su posición y apuntó directamente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó de “siniestro”.

“Viene por los trabajadores. Tiene que saber que nosotros también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes”, afirmó. Y agregó que exigirán la “renovación automática” de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.

Motivación ideológica

Aguiar también acusó al Gobierno de tener una motivación “ideológica” detrás de los recortes. “Los contratados representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa supera el 25%. No se trata de números, sino de un proyecto para moldear el Estado al servicio de los grandes grupos económicos”, sostuvo.

La tensión gremial se profundizó en el último Confederal de ATE, en San Luis, donde el sindicato criticó la falta de avances en el diálogo con el Ejecutivo. Aguiar cuestionó la paritaria convocada para este viernes por Zoom: “Convocan como si estuviéramos en pandemia. No quieren dar la cara. Si buscan desalentar la protesta, no les va a funcionar”.

Persecución sindical

El gremio denunció además un aumento de la “persecución sindical” y mencionó detenciones de referentes provinciales y una denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra Aguiar. En ese marco, ATE articuló posiciones con las dos centrales de la CTA y otros sindicatos para unificar estrategias frente a la reforma laboral.

Durante las últimas semanas, dirigentes de la organización realizaron encuentros con docentes y estudiantes para cuestionar la iniciativa del Gobierno, a la que acusan de “retrotraer los derechos laborales a comienzos del siglo XX”. También pidieron al Gobierno de La Pampa que aclare su postura frente al proyecto oficial.

Con la posibilidad de despidos masivos y un creciente malestar en la administración pública, ATE se prepara para una nueva etapa de conflicto que podría adelantarse antes de fin de año.