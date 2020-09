Bajó el blue, pero en la semana las reservas cayeron casi US$ 300 millones

De todos modos, los cinco días finalizan con un balance preocupante, ya que la merma acumula de las reservas internacionales fue de US$ 297 millones, según los cómputos provisorios del BCRA.

Las reservas quedaron en US$ 42.617 millones, lo que representa una caída de US$ 225 millones en los cuatro días de septiembre, US$ 2.164 millones en 2020 y US$ 9.124 respecto del 4 de septiembre de 2019.

"Goteo" por la compra de dólares

La caída de reservas, en una suerte de “goteo” permanente, está vinculada en gran medida con las intervenciones del Banco Central en el mercado mayorista para abastecer la creciente demanda de dólares, que no puede ser contenida a pesar de la suma de restricciones que fueron imponiéndose desde fines de la Presidencia de Mauricio Macri y que se prolongaron en la de Alberto Fernández, con un impuesto del 30% de recargo y el mantenimiento del tope de compras de US$ 200 mensuales por persona.

El último informe de la evolución del mercado de cambios indicó que en julio unas 3,9 millones de personas compraron dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) por un total de US$ 753 millones.

La interrupción de la caída del viernes obedeció a un mayor ingreso por liquidación de exportaciones, por lo que el Banco Central pudo reducir su nivel de intervención a unos US$ 30 millones en el resultado neto negativo de sus operaciones, de acuerdo con operadores del mercado.

La caída en el precio del blue –que de todos modos se ubica por encima de los $128 a los que había descendido el 4 de agosto al anunciarse el acuerdo por el canje de deuda con ley extranjera- contrastó con la suba de 25 centavos en el precio del dólar oficial, que se ofreció en el Banco Nación a $78,50.

Con el recargo del impuesto PAIS, ese precio se eleva a $102,50, con lo que la brecha con el blue se redujo a 28,78%, aunque sigue siendo una diferencia atractiva para quienes buscan hacer el “dólar puré”, es decir comprarlo en el mercado formal para venderlo en el paralelo.

Esa operación viene siendo seguida con atención por el Banco Central, que recientemente dio a conocer un listado de casi 15.000 cuentas bancarias inhabilitadas para la compra de moneda extranjera, en un intento de neutralizar las estructuras montadas para hacer la diferencia valiéndose de los denominados “coleros digitales”.

Por su parte, el dólar que surge de las operaciones de contado con liquidación tuvo una leve suba a $128,50 y el mayorista se ubicó en $74,44, con un ajuste de 6 centavos respecto del cierre del jueves.