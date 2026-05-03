Desde este lunes sube el colectivo en la Provincia: cuánto saldrá el boleto mínimo

colectivosprovincia El boleto mínimo pasará a costar $918,35 en la provincia de Buenos Aires.

Colectivos: ¿se viene un aumento en las líneas del AMBA?

El gobierno de Javier Milei decidió transferir días atrás $56.000 millones a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para reducir la deuda con el sector y destrabar el conflicto por la caída en las frecuencias en los servicios. La medida se sumó a un pago de $30.000 millones que realizó la provincia de Buenos Aires y a otros desembolsos recientes.

La Secretaría de Transporte confirmó la transferencia tras una reunión mantenida con empresarios, funcionarios nacionales y representantes bonaerenses en el Ministerio de Economía. Según datos del sector, la deuda total alcanza los $130.000 millones, con una parte vinculada a subsidios sociales que la Nación adeuda a la provincia.

En paralelo, el Ejecutivo evalúa un aumento del boleto de colectivos en el AMBA. Fuentes del sector indicaron que el Ministerio de Economía analiza la medida y que la decisión final depende del titular de la cartera, Luis Caputo. El ajuste podría anunciarse a lo largo de este mes.

Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana habían reducido las frecuencias de sus servicios en los primeros días de abril, como consecuencia del aumento del gasoil y de la falta de actualización de esos mayores costos en sus ingresos y le reclamaron al Gobierno una solución.