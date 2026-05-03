Desde este lunes sube el colectivo en la Provincia: cuánto saldrá el boleto mínimo

El incremento será del 5,4% y regirá en aquellas líneas numeradas desde el 200. Se suma al ajuste aplicado días atrás en los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el subte.
Los usuarios de colectivos de la provincia de Buenos Aires sufrirán desde este lunes 4 de mayo un nuevo golpe en sus presupuestos. Esto se debe a que las tarifas tendrán un incremento del 5,4%, cifra más alta que la inflación del 3,4% registrada en marzo por el Indec.
Así las cosas, el boleto mínimo ascenderá de 871,30 a 918,35 pesos, mientras que los tramos más largos superarán los $1.000. Este aumento incluye a todas las líneas provinciales; es decir, aquellas numeradas desde el 200. El monto fue definido por la administración bonaerense luego de un proceso de consulta pública.
El aumento llegará días después del ajuste aplicado en las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el pasaje mínimo trepó de $715,24 a $753,74. El recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros, subió a $837,52. De seis a 12 kilómetros, ascendió a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegaron a $966,61.
A eso sumó el incremento en el subte porteño. Desde el 1º de mayo, el boleto se elevó de $1.414 a $1.490 para quienes tiene registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegó a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada.
El gobierno de Javier Milei decidió transferir días atrás $56.000 millones a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para reducir la deuda con el sector y destrabar el conflicto por la caída en las frecuencias en los servicios. La medida se sumó a un pago de $30.000 millones que realizó la provincia de Buenos Aires y a otros desembolsos recientes.
La Secretaría de Transporte confirmó la transferencia tras una reunión mantenida con empresarios, funcionarios nacionales y representantes bonaerenses en el Ministerio de Economía. Según datos del sector, la deuda total alcanza los $130.000 millones, con una parte vinculada a subsidios sociales que la Nación adeuda a la provincia.
En paralelo, el Ejecutivo evalúa un aumento del boleto de colectivos en el AMBA. Fuentes del sector indicaron que el Ministerio de Economía analiza la medida y que la decisión final depende del titular de la cartera, Luis Caputo. El ajuste podría anunciarse a lo largo de este mes.
Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana habían reducido las frecuencias de sus servicios en los primeros días de abril, como consecuencia del aumento del gasoil y de la falta de actualización de esos mayores costos en sus ingresos y le reclamaron al Gobierno una solución.