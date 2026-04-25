La morosidad en familias volvió a crecer en febrero y marcó nuevos récords

La mora de los hogares mostró un deterioro casi ininterrumpido en el último año: pasó del 2,9% en febrero de 2025 al 11,2% actual, reflejando la creciente presión sobre la capacidad de pago. Los mayores aumentos fueron en los préstamos personales, con una irregularidad del 13,8%, y en las tarjetas de crédito, que alcanzaron el 11,6%.

También se observaron subas en los créditos prendarios (6,8%), mientras que los hipotecarios mantuvieron una dinámica más estable, aunque en leve alza (1,4%). Por su parte, el segmento “otros”, tradicionalmente más riesgoso, escaló al 34,4%, marcando el mayor deterioro relativo.

"La morosidad de familias con entidades financieras subió por 16º mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el año 2004. El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI e incluso con récord de consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, señaló un informe de la consultora 1816 en base al reporte del BCRA.

Al referirse a la situación del endeudamiento de los hogares argentinos, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró días atrás que es fundamental "seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. Y agregó: "Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”.

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, cargó contra los economistas que sólo proponen una devaluación. "Esto es un coletazo del ataque político del año pasado", dijo Caputo sobre el crecimiento de la morosidad en los hogares argentinos.

Por el lado de las empresas, si bien los niveles de mora continúan siendo bajos en términos históricos, también muestran una tendencia creciente. El ratio de cartera irregular pasó del 0,8% en febrero de 2025 al 2,9% en febrero de 2026. Las subas más marcadas se dieron en adelantos (3,1%) y documentos (2,5%), mientras que los créditos con garantía prendaria alcanzaron el 3,9%.

Las líneas vinculadas al comercio exterior, en tanto, se mantuvieron prácticamente estables (0,6%) y los préstamos hipotecarios corporativos reflejaron niveles más altos, pero relativamente estables (4,7%).