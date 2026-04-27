El dólar blue subió $10 y escaló a $1.430, su valor más alto desde mediados de marzo

El billete paralelo tuvo una fuerte alza en el mercado informal y el mayorista trepó casi $20. El Banco Central compró dólares, pero cayeron las reservas.
El denominado dólar blue o paralelo subió $10 en el arranque de la semana y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
De esta forma, el tipo de cambio informal alcanzó su valor más alto desde mediados de marzo. Así, la brecha con el dólar mayorista se acortó al 0,9%.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.417 para la venta, con un alza de casi $20. En el Banco Nación (BN), el dólar minorista cerró en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta. Según el promedio relevado por el Banco Central (BCRA) entre entidades financieras, el tipo de cambio minorista cerró en $1.440,61.
El dólar CCL cerró a $1.519,09 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,2%. El dólar MEP cerró a $1.461,73 y la brecha con el dólar oficial es de 3,2%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.
El Banco Central terminó su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con una compra neta de U$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en U$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de U$s96 millones.
La marcada caída en el nivel de divisas se habría explicado en gran medida por bajas en cotizaciones, según explicaron fuentes del mercado.
Por su parte, el S&P Merval en dólares cayó, los bonos soberanos retrocedieron y el riesgo país ya superó los 570 puntos básicos según el reporte de la JP Morgan.
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