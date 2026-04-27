El dólar blue subió $10 y escaló a $1.430, su valor más alto desde mediados de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.

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El Banco Central terminó su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con una compra neta de U$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en U$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de U$s96 millones.

La marcada caída en el nivel de divisas se habría explicado en gran medida por bajas en cotizaciones, según explicaron fuentes del mercado.

Por su parte, el S&P Merval en dólares cayó, los bonos soberanos retrocedieron y el riesgo país ya superó los 570 puntos básicos según el reporte de la JP Morgan.