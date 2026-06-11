En mayo, la inflación fue del 2,1 % y acumuló 33,2% en los últimos doce meses

El Indec informó el índice de Precios al Consumidor (IPC) Y en lo que va del año acumuló un 14,7%. Comunicaciones fue el rubro que más subio.
La inflación de mayo fue del 2,1%, con una desaceleración con respecto a abril, cuando fue del 2,6%, y acumuló 33,2% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El acumulado del año avanzó al 14,7%.
El registro de mayo llegó después de que abril marcara una desaceleración por primera vez en diez meses. En ese período, el IPC se ubicó en 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo.
Luego de varias semanas de estimaciones que anticipaban una continuidad en la desaceleración de los precios, se informó que la inflación de mayo fue más bajo desde septiembre de 2025.
Las previsiones también estuvieron en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central. El informe ubicó la expectativa promedio para mayo en torno al 2,3%, una cifra que reflejó la continuidad de la desaceleración observada durante los últimos meses.
El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,1% en mayo de 2026, y acumuló en el año una variación de 14,7%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas.
Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.
La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en Noreste, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda
comentar