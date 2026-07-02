La UIA quiere un "pacto fiscal federal" para bajar impuestos y poder competir

El diagnóstico de la entidad señaló que la política de los últimos 30 años se ha centrado en aumentar los impuestos en lugar de fomentar el crecimiento de la economía. Rappallini advirtió que esta tendencia reduce el Producto Interno Bruto (PIB) y ensancha la economía informal, que actualmente se sitúa en torno al 40% en el país.

"Si uno sigue subiendo impuestos, lo que hace es que la gente deje de pagar y termina generando un sistema totalmente perverso", advirtió el titular de la UIA.

En cuanto a los gravámenes específicos que la entidad busca revisar, apuntaron al impuesto al cheque, al patrimonio, ingresos brutos, derechos de exportación y sellos.

Ante la dificultad de las provincias para prescindir de ingresos brutos por la caída de la recaudación y el consumo, Rappallini propuso "empezar por sectores que hoy tienen una exigencia mayor".

Respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Rappallini expresó su acuerdo con la filosofía de nivelar los impuestos con los estándares globales, pero reclamó igualdad de condiciones para la industria tradicional.

"Lo que nosotros planteamos es que también los sectores tradicionales, acero, autos, todo lo que significa el universo industrial que tiene que combatir con el mundo, requiere también esta reducción impositiva", sostuvo.

La UIA y los acuerdos con China

Rappallini advirtió que China posee el 55% del mercado del acero, aluminio y plástico, con una capacidad productiva del 100%, lo que podría derivar en un "monopolio absoluto" si el mundo no reacciona. Además, denunció problemas de contrabando en sectores como calzado, celulares y cerveza, así como maniobras de subfacturación y dumping.

Sobre la actualidad del mercado interno, el directivo de la UIA alertó sobre la caída del consumo en rubros como la construcción, el textil y el calzado. El objetivo de mínima planteado es "recuperar niveles del 2022", dado que la producción y el empleo se encuentran estancados desde hace 15 años.

Para lograrlo, consideró necesario generar crédito al consumo y acompañar al empresariado en la transición actual para evitar el cierre de empresas y la pérdida de tecnología y conocimiento.

Finalmente, Rappallini se refirió al impacto de la inteligencia artificial como un factor que generará un "salto de productividad muy alto" y una transformación profunda en toda la economía real, similar a lo que ya ocurre en las empresas de software.